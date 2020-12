Dierenasiels en dierenartsen vrezen dat huisdieren 'retour' gaan na coronacrisis

HILVERSUM - Het lijkt er op dat we in het nieuwe jaar een vaccin hebben dat er hopelijk voor zorgt dat ons leven weer 'normaal' wordt. Maar welk effect heeft dat op huisdieren die nou juist tijdens corona onder het mom van gezellig in huis werden gehaald? Dierenasiel Crailo en dierenkliniek DeZadelkamer in Hilversum vrezen dat sommige dieren worden teruggebracht.

Het is natuurlijk goed nieuws dat er de afgelopen maanden zoveel huisdieren zijn geadopteerd. Mensen zijn vaker thuis en kunnen daardoor een hond of kat meer aandacht geven. Maar wat gebeurt er als hun baasjes straks weer massaal naar het werk mogen?

Bij Crailo begonnen de eerste twijfels toen ze bepaalde aanvragen van mensen binnenkregen. "Mensen vragen aan ons of ze een huisdier van ons voor tijdelijk mogen of omdat ze zich vervelen. Die types komen natuurlijk niet door de ballotagecommissie", vertelt dierenverzorger Rianne Steenbeek. Daarom heeft het dierenasiel hun selectieprocedure nóg strenger gemaakt. Bewegingstekort Behalve dat honden en katten vereenzamen als hun baasjes straks weer druk zijn, zal het hen ook aan de nodige beweging ontbreken. "Nu zien we dat mensen veel wandelingen maken met hun hond, maar dat blijft straks ook gewoon nog nodig als ze weer naar kantoor gaan", aldus Steenbeek. Dit zou mogelijk kunnen resulteren in te veel zorg voor de huisdieren, waardoor ze weer terug worden gebracht naar de asiels." Dierenarts Bernadette Spaak is bang dat mensen de zorg voor hun huisdier onderschatten, zeker als ze straks minder tijd hebben. Dieren zouden daar dan de dupe van kunnen worden. "Ik zag al tijdens corona dat veel baasjes bij klinieken aankloppen, omdat ze niet weten wat ze met hun allereerste huisdier aan moeten." Spaak adviseert dan ook om goed onderzoek te doen naar het karakter en de afweging te maken of het dier wel binnen het huishouden past.

"Ik denk dat het reëel is als er straks weer een aanwas aan huisdieren komt dat teruggebracht wordt naar de dierenasiels", zegt Spaak. Dierenverzorger Rianne vreest dan ook dat de hokken dan weer overvol komen te zitten in het asiel. "Qua capaciteit kunnen we het wel aan, maar het geeft ongelofelijk veel stress voor de dieren."

Die stress zou grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de huisdieren. "Het is spannend voor een huisdier om van het ene baasje naar het andere baasje te gaan en dat gaat vaak gepaard met flinke stress." De waslijst aan schadelijke en negatieve symptomen is oneindig: kwijlen, krabben, maagzweren, blaasontstekingen, vernielzucht en zelfs verandering van karakter. "Voorkomen is altijd beter dan genezen", aldus de dierenarts. Kerstcadeau Ook met kerst voor de deur - een moment waarop mensen graag een pup als cadeau geven - raadt de dierenarts echt aan om een weloverwogen keuze te maken. "Zo'n puppy is maar voor even klein en verdient het om zich aan één baasje te kunnen hechten. Onderschat de zorg niet. Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat dieren onnodig worden teruggebracht."