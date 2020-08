Meer huisdieren dankzij thuiswerken: "Zorg voor genoeg tijd, ook na de coronaperiode"

ZAANDAM - Of het nou een kitten, een puppy of een ander huisdier is; sinds er door het coronavirus thuisgewerkt moet worden, kiezen steeds meer mensen voor een trouwe viervoeter. Dit merken ze ook bij Dierenzorg Zaanstreek, waar een stuk minder adoptiedieren beschikbaar zijn.

Voordat de dieren een nieuw baasje krijgen, worden de adoptiebaasjes eerst gescreend. "We willen zeker weten dat er na corona ook tijd voor is natuurlijk", vertelt dierenverzorgster en coördinator Lisanne.

Tips

Vooral als de dieren de hele tijd samen zijn geweest, is het alleen zijn even wennen. Het is volgens Dierenzorg daarom belangrijk dat dit eerst rustig opgebouwd wordt. Als je weggaat kun je de radio aan laten staan, zodat de dieren toch nog geluid om zich heel horen. Ook een voerspeeltje, zoals een gevulde kong, kan het dier een tijdje zoet houden.

Het blijft belangrijk om goed te beseffen dat je niet zomaar een huisdier neemt. Er komt bij het verzorgen van dieren heel wat kijken. "Een dier kan heel veel geld kosten", zegt een vrijwilligster. "Met de aanschaf alleen ben je er niet." Daarnaast moet een hond regelmatig uitgelaten worden en hoewel er uitlaatservices zijn, is het volgens Dierenzorg niet mogelijk om fulltime te werken en voor een huisdier te zorgen.

Geen honden gedumpt

Door het coronavirus zijn veel mensen in Nederland gebleven, waardoor de pensions een stuk leger zijn. Ook het dumpen van dieren langs de weg, iets wat de laatste jaren al minder gedaan wordt, is dit jaar amper voorgekomen. Lisanne: "We hebben natuurlijk wel zwerfdieren, maar honden heb ik niet meegemaakt voor de vakantie."