Woordenschat vergroten door koken: "Noem nog een paar dieren die vleugels hebben"

ZAANDAM - Het woord pubers wordt vaak gebruikt om dwarse tieners die het liefste op de bank hangen te omschrijven, maar de studenten van het Regio College uit Zaandam denken daar heel anders over. Ze gaan vrijwillig naar de zomerschool, om zo hun taalontwikkeling te verbeteren. "Ik heb vandaag nieuwe woorden geleerd, zoals roeren", vertelt een student.

Met maar liefst 500 aanmeldingen gingen de basisschoolleerlingen massaal naar de Zaanse Zomerschool, maar ook de mbo-studenten kiezen ervoor om op deze manier onderwijs te volgen.

Op het programma staat namelijk een kookles. De les gaat over de Hollandse pot. Eten als zuurkool, bitterballen en erwtensoep passeren de revue. Na een uitleg van docent Paco Riupassa mogen de leerlingen zelf aan de bak. "Dit is leuk!", zegt een enthousiaste student.

Zelverzekerder na de zomervakantie

De docenten komen in hun zomervakantie graag naar school om de leerlingen te ondersteunen. Ze hopen zo dat de studenten volgend schooljaar zelfverzekerder in de les zitten. De lessen zijn een succes en smaken naar meer, docente Miram Grootscholte vertelt: "Het kan zomaar zijn dat wij in de herfst- en kerstvakantie ook lessen gaan verzorgen."

Nieuwe woorden

Het leukste aan kokkerellen is het opeten en zo sluiten de studenten deze les dan ook af. Terwijl ze net nieuwe woorden hebben geleerd, proeven ze nu nieuwe gerechten. Na afloop vertellen twee studenten aan de verslaggever van NH Nieuws dat ze nieuwe woorden hebben geleerd, zoals roeren en kloppen. Het is voor hen een geslaagde lesmiddag.