Plezier op Zaanse Zomerschool: "Het is zo leuk, je wil gewoon terugkomen!"

ZAANSTAD - Ze stonden twee weken geleden al te trappelen: de juffen en meesters van de Zaanse Zomerschool. Afgelopen week zijn de eerste lessen gegeven en 'Rangers' Gaby en Jurriën hebben met hun groep 4 zelfs een brief aan Freek Vonk geschreven. Leerling Meyra is enthousiast: " Ik vind het leuk omdat je niet alleen werkt, maar ook speelt."

In het gebouw hangt een goede sfeer. De kinderen zijn enthousiast. Hier en daar hoor je een kleine ruzie, maar het is bijna niet noemenswaardig. Ze hebben vooral veel zin in de themalessen.

Zelfs lezen is leuk

Groep 4 begint met 'gek lezen', één leerling mag uit de hoed een opdracht trekken. Het wordt lezen in tweetallen. De kinderen kiezen in raptempo een maatje uit en gaan aan de slag. Hoewel sommigen een korte spanningsboog hebben, doen alle leerlingen erg hun best.



Leerling Sem weet wel waarom de Zaanse Zomerschool zo leuk is: "Elke ochtend doe je wat, gisteren hadden we hier Zumba, vandaag gaan we bootcampen. Eergisteren hadden we kickfun, boxen en dat vind ik best wel leuk om te doen, want dan hoef je niet de hele tijd aan je tafel te zitten."

Trappen kunnen ze wel

Ook groep 4 mag vandaag kickfun proberen. De kleine handjes gaan in de grote handschoenen. Ze leren slaan en schoppen, iets wat veel leerlingen erg leuk vinden. De drie rijen, met Gaby, Jurriën en de kickfun-leraar zijn snel gevormd. Leerling Talia heeft de afgelopen jaren vaker de zomervakantie doorgebracht op de Zaanse Zomerschool en ze weet wel waarom: "Het is zo leuk, dan wil je gewoon weer terugkomen!"

Hallo, ranger!

Gaby en Jurriën vertelde al eerder dat ze de kinderen van hun groep 4 gingen transformeren naar 'Rangers' en de hele week zijn ze dan ook al druk met dit thema bezig. Ze hebben zelfs Freek Vonk geschreven, omdat de kinderen graag les zouden willen krijgen van echte bioloog. Wie weet komt hij, als echte Ranger, een keer langs op de Zaanse Zomerschool.