Onervaren kinderen gaan binnen één uur muziekstuk maken

De Hoornse pianist gaat aan de slag samen met BSO kinderen van Smallsteps in Hoorn. Ondanks dat de kinderen nog geen ervaring hebben met het maken van muziek, is hij ervan overtuigt dat dit hem kan lukken. "Door ervaring weet ik op welke manieren muziek kan worden aangeleerd en bespeeld. Ik denk dat iedereen, van jong tot oud, piano kan leren spelen."

Daar weet hij wel bepaalde trucjes voor, zoals: spelen op gehoor, naspelen of werken met bepaalde emoties, kleuren en vormen om de noten te leren herkennen. Ook over ritmegevoel maakt Bo zich geen zorgen. "Het is een vierkwartsmaat. Dus als je tot vier kunt tellen, gaat het goedkomen", vertelt hij.

Stressverminderend

Muziek verbindt elkaar, vindt Bo. "Voor de lange termijn heeft muziek alleen maar positieve kanten. De linker- en rechter hersenhelft zijn beter ontwikkeld wanneer je een muziekinstrument speelt, dan waneer je geen muziekinstrument speelt." Daarnaast is muziek spelen en ernaar luisteren ook stressverminderend, legt Bo uit. "Ik vind daarom dat er meer aandacht voor moet komen. Daarbij wil ik een start maken met de kinderopvang. Dat wil ik verbreden naar bepaalde scholen en andere BSO's."