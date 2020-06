Muziekschool Stede Broec is failliet: "Het is een verarming"

STEDE BROEC - De muziekschool Stede Broec is failliet verklaard. Door de nieuwe subsidieregeling van hun gemeente kwam de school financieel in de knoop. Maar liefst 600 particuliere leerlingen komen op straat te staan en moeten op zoek gaan naar een andere muziekschool.

Directeur van de school Rolf Keur had in maart nog hoop dat ze er met de gemeente uit zouden komen. De maand juni was de uiterlijke deadline voor de school om een beslissing te nemen. Ook zullen de muzieklessen bij 20 basisscholen in West-Friesland ophouden, omdat deze door de school worden verzorgd.

"De curator belde op 16 juni dat ze het overnemen en dat we dus officieel falliet zijn. We hebben eerste alle docenten en leerlingen op de hoogte gebracht. Het is ontzettend jammer", vertelt Keur in een reactie aan NH Nieuws.

Ander beleid

De school kreeg een vaste subsidie van 126.000 euro, maar de gemeente heeft besloten het beleid aan te passen. De gemeente kiest voor deze regeling, om het muziekonderwijs meer naar de scholen te brengen en meer kinderen in aanraking te brengen met muziek.

De subsidie blijft gelijk maar nu kan iedereen aanspraak maken op dit bedrag, waardoor de school automatisch minder krijgt. Dit was voor de school niet financieel haalbaar. De kosten van docenten en de WOZ-waarde van de gebouwen zorgen ervoor dat ze het niet gaan redden.