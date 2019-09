Voortbestaan van Muziekschool Stede Broec in gevaar

STEDE BROEC - Spannende tijden voor de muziekschool van Stede Broec. Als gevolg van een nieuwe subsidieregeling dreigt vanaf 2020 het einde voor de muziekschool. De raad van Stede Broec vergadert hier aankomende dinsdagavond over. Directeur Steffen Snip van Stichting Muziekschool Stede Broec roept iedereen nu op om hier naar toe te komen: "Dit mogen we niet laten verdwijnen."

De gemeente wil de subsidie gefaseerd terug brengen van 120.000 euro naar 95.000 euro. "Dit zou betekenen dat wij het later niet kunnen bolwerken en dat wij dan moeten ophouden met bestaan", vertelt Steffen Snip aan NH Nieuws.

Op de muziekschool aan de Zesstedenweg in Grootebroek werken twaalf docenten en krijgen 165 kinderen les. Naast de nieuwe subsidieregeling verwacht de gemeente ook dat de muziekschool meer les gaat geven op basisscholen. "Wij investeren al veel in onze docenten", vertelt de directeur. "Ze krijgen cursussen en geven al les op een aantal scholen. Alle basisscholen mogen echter zelf bepalen of zij dit willen en niet iedere school wil dit."



Stede Broec in financieel zwaar weer

De gemeente Stede Broec zit wat betreft financiën al langer in zwaar weer door de hoge kosten van de jeugdzorg. Voor de komende drie jaar moet er dan ook 6,7 miljoen euro bezuinigd worden. Eerder bleek al uit een plan van de gemeente dat iedereen in de gemeente zijn steentje bij moet dragen. Er wordt gekort op subsidies, bezuinigd op onderhoud en huishoudens gaan 35 euro meer belasting per jaar betalen.



"Als mensen de school willen steunen is hun aanwezigheid dinsdagavond van belang", vertelt de directeur Snip. "Ik ga ook met een aantal leerlingen voor de ingang spelen om het belang van de muziekschool aan te geven."