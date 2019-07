Turnvereniging GTS is gered: "We gaan door, we zijn ontzettend blij!"

STEDE BROEC - Voorzitster Marja Heerdt van turnvereniging GTS is dolblij dat de gemeente Stede Broec vandaag het hele complex van de vereniging heeft aangekocht. "Toen ik het hoorde, heb ik heel hard gehuild", vertelt ze aan NH Nieuws.

Met het aankopen van het complex door de gemeente kan de turnvereniging blijven bestaan. "We kunnen het nog niet begrijpen. Het is onvoorstelbaar", zegt Heerdt. "We hebben zo hard gevochten, dat we er bijna bij neervielen." Tot vanmiddag geloofde zij niet meer in een goede afloop.



Ontlading

“Toen ik het hoorde, heb ik heel hard gehuild, echt een ontlading van 14 maanden. Als ik het mensen vertel, vragen ze: 'weet je het zeker?'. Ik heb net met de eigenaresse van het complex gesproken. Ook zij is heel blij voor ons."

Verder wil ze kwijt dat ze wethouder Nooteboom erg dankbaar is: "Hij heeft heel hard voor ons geknokt."

Daarnaast heeft de voorzitster nog wat te vieren vandaag. Zij is namelijk jarig. "Ik stond echt huilend voor de deur toen eerste gasten binnenkwamen. Een mooie verlaat verjaardagscadeau."