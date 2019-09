Strijdlustig protest van muziekschool Stede Broec tegen nieuwe subsidiemaatregel

STEDE BROEC - De muziekschool van Stede Broec protesteerde dinsdagavond muzikaal op het gemeentehuis tegen het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling. Rolf Keur van de muziekschool vreest voor het voortbestaan van de muziekschool als de regeling doorgaat. "Het bloedt gewoon dood zo en dat is zonde", vertelt hij.

Onder begeleiding van instrumenten probeerden de leraren en leerlingen van de muziekschool in Stede Broec hun angst hoorbaar te maken. Zij willen niet dat de school vertrekt, maar zijn hier wel bang voor als de gemeente de nieuwe subsidieregeling gaat doorvoeren.

Het college van B en W wil dit volgend jaar gaan doen. Een deel van de vaste subsidie van de school gaat dan naar het onderwijs.

Van de school naar het onderwijs

Op dit moment krijgt de muziekschool nog zo'n 120.000 euro subsidie. Van dit bedrag wil de gemeente vanaf 2020 zo'n 30.000 euro rechtsstreek aan scholen geven, zodat zij zelf hun muziekonderwijs kunnen inkopen. De muziekschool is bang dat scholen hierdoor ergens anders goedkoper de lessen gaan inkopen.

Lees ook: Voortbestaan van Muziekschool Stede Broec in gevaar

"Het is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Iets anders kan ik er niet van maken", Keur. Wethouder Lydia Groot denkt dat het allemaal wel goed komt. "Wij zien het niet als een bezuiniging. Het subsidiebedrag blijft vrijwel hetzelfde. Maar de muziekschool moet zichzelf gaan aanprijzen. Alleen kunnen ze dat volgens mij hartstikke goed."

Geen spek aan de botten

De gemeente kiest voor deze regeling, om het muziekonderwijs meer naar de scholen te brengen en meer kinderen in aanraking te brengen met muziek. Maar Keur is er zeker van dat ze niet rond kunnen komen als er maar 90.000 euro over blijft. "De gemeente wil dat we gaan ondernemen, maar geef ons dan ook wat spek op de botten om te kunnen ondernemen."

Ook de leerlingen vrezen voor het voortbestaan. "Ik ben gehecht aan de school, de lessen en de leraren. Ik hoop niet dat dit gaat stoppen."

Dit najaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorstel.