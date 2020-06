Muziekdocenten failliete muziekscholen hebben plannen voor collectief

WEST-FRIESLAND - Na het faillissement van de muziekscholen Stede Broec en Oost West-Friesland hebben drie docenten van de scholen het initiatief genomen om een collectief op te zetten om het muziekonderwijs in de regio te behouden. "Ik ben nu net op weg naar een bespreking met de gemeente en de Westfriese Bibliotheken over de mogelijkheid tot samenwerking", vertelt Pien Straesser, één van de initiatiefnemers.

Met het collectief willen de initiatiefnemers kinderen muziekles blijven geven, samen met andere docenten van de failliete scholen. Ze proberen zo het gat de dichten dat de scholen hebben achtergelaten.

Er moet nog wel veel uitgezocht worden voordat het collectief kan starten, benadrukt Pien. "We zijn nog bezig met de rechtsvorm van het collectief, er gaat een gemeenschappelijke website komen en dan is er nog het financiële plaatje." Die stappen zullen echter snel genomen moeten worden.

"Het liefste zouden we zien dat we na de zomervakantie direct weer kunnen starten met lessen", vertelt Pien. Inmiddels hebben ongeveer 20 docenten van de scholen aangegeven geïnteresseerd te zijn aan het collectief deel te nemen.

De docenten wisten al lange tijd dat het faillissement eraan zat te komen. "In mei hebben we daarom bij onze collega's gepeild om te zien hoe zij erin staan."

Vraag is groot

Gelukkig is het contact met de gemeenten goed. De betrokken docenten zien een enorme vraag naar muziekonderwijs in de regio. "Er zijn allerlei basisscholen die muziekles geven en muziekprojecten willen uitvoeren. En de gemeenten zien het liefst dat muziekles door gediplomeerde vakdocenten wordt gegeven", geeft Pien aan.

Ze denkt dan ook dat het goed mogelijk is dat het collectief gebruik kan blijven maken van de subsidie van de gemeente. "Als dat het geval is zouden we bijvoorbeeld iemand kunnen aannemen om de administratie te verzorgen. Ook zijn we aan het kijken of het mogelijk is om als collectief nog een paar jaar op onze oude locatie, 'T Middelpunt, te blijven."

Persoonlijke ontwikkeling

Chantal Trigallez, Directeur-Bestuurder van de Westfriese Bibliotheken, zegt zeker open te staan voor een samenwerking met het collectief. "Als bibliotheek willen we graag een maatschappelijke rol vervullen. En muziekonderwijs past daarbij. Ik vind dat enorm belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en ik zou graag zien dat zoveel mogelijk kinderen in West-Friesland kunnen ontdekken of dat iets voor hen is. Het faillissement van de muziekschool is daarom ook bijzonder verdrietig."

Of de samenwerking daadwerkelijk gaat plaatsvinden kan ze nog niet zeggen. "We zitten echt nog in een verkennende fase, waarin we moeten overleggen wat onze rol kan zijn en of het praktisch haalbaar is."