Zaanse zomerschool zit voller dan ooit: "Een ervaring om nooit te vergeten"

Vakken als taal en rekenen staan gewoon op het programma, maar het zal anders dan normaal verlopen. Zo wordt er op een andere manier lesgegeven en staat er elke dag een sportles op het programma. Docent in opleiding Gaby en meester Jurriën hebben er zin in: "Het wordt een leuke ervaring die ze niet snel vergeten", zegt Jurriën.

Alternatief voor vakantie

De docenten en leerkrachten in opleiding hebben allen verschillende redenen om deze zomervakantie toch door te gaan werken. De één kan niet stilzitten, de ander vindt het een mooie manier om wat ervaring op te doen. "Ik doe de Zaanse Zomerschool vooral vanwege de corona periode, zelf ga ik ook niet op vakantie en veel kinderen zullen dat ook niet doen. Dus wegens het thuisblijven, is dit wel een heel mooi alternatief van op vakantie gaan. Je leert er ook nog eens wat bij", zegt docent in opleiding Merel.

'Uw kind heeft hier echt baat bij!'

Gemeente Zaanstad heeft er dit jaar bewust voor gekozen om extra geld te geven. Door het coronavirus hebben ze het vermoeden dat er meer achterstand is opgelopen. Niet alle kinderen komen in aanmerking voor de zomerschool, maar de kinderen die wel in aanmerking komen, daarvan zien niet alle ouders het belang in. "Ze gaan lang op vakantie, het kost ook iets (30 euro), je moet je opgeven en dat is voor sommigen een drempel. Dit jaar wilden we daarom het aanbod verdubbelen en daar extra stimulans (aanwijzing) van de eigen school bij geven: uw kind heeft hier echt baat bij!", aldus gemeente Zaanstad.

Voller dan vol

Voor dit jaar zit de zomerschool vol. De juffen en meesters hebben de lessen bedacht en staan te popelen om te beginnen. Vanaf 6 juli t/m 24 juli 2020 zijn op drie scholen in de Zaanstreek nog de lichten aan om de kinderen vol enthousiasme te ontvangen.