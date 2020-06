Meeste docenten geen fan van thuisonderwijs: "Leerlingen zeggen niet wat ze nodig hebben"

ZAANDAM - In haar voorlopig laatste persconferentie bracht het kabinet goed nieuws voor basis- en middelbare scholieren: zij kunnen weer fulltime naar school toe. Mbo-, hbo- en universiteitsstudenten moeten nog thuisonderwijs volgen. Volgens een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond vindt driekwart van de mbo- en hbo-docenten het thuisonderwijs een achteruitgang.

Arthur Keur hoort bij het resterende kwart. Hij vindt thuisonderwijs een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs. "Je bent in hun huiskamer, hoe persoonlijk wil je het hebben?", benoemt de docent een van de grote voordelen. Hoewel dat niet voor iedere docent geldt, ziet en spreekt hij zijn leerlingen vaker dan voor de coronacrisis.



Bovendien is online lesgeven volgens Keur een werkvorm die voor sommige leerlingen ontzettend goed werkt. Hij pleit er dan ook voor minimaal één dag in de week online te blijven lesgeven. Verhaal gaat verder onder de video

Docent Transport en Logistiek Rob Wijnberger is geen fan van thuisonderwijs. Hij heeft gemerkt dat niet alle leerlingen thuis de rust en middelen hebben om optimaal te kunnen leren. Rob: "Vaak zeggen ze het niet. En dat is het probleem." Het duurt dan soms een aantal weken voordat de docenten erachter komen waarom het huiswerk niet wordt gemaakt.



Wijnberger maakt zich dan ook zorgen om de eerstejaars, die nog weinig tot geen mensen kennen. In de eerste weken leren de docenten de leerlingen kennen en vice versa, maar met afstandsonderwijs is dat een stuk lastiger. Eerst vakantie Ook volgend schooljaar zullen veel lessen op afstand gegeven blijven worden, maar eerst gaan de docenten en leerlingen genieten van de zomervakantie die volgende week officieel begint.

In dit verhaal worden de termen afstandsonderwijs en thuisonderwijs door elkaar gebruikt. Hoewel thuisonderwijs feitelijk een andere vorm van onderwijs is - waarbij thuis door een docent of ouders worden onderwezen - wordt er in dit verhaal met beide termen onderwijs op afstand - via internet - mee bedoeld.