Zorgen om impulsaankopen puppy's: "Ik wijs aanvraag af als veel thuiszitten reden is"

JULIANADORP - Nu iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken, is er kennelijk ook behoefte aan gezelligheid in huis: er is enorm veel vraag naar puppy's. Rony Doedijns van hondenvereniging Raad van Beheer maakt zich zorgen: "De tijd zal het leren, maar ik moet er niet aan denken dat er straks allemaal hondjes worden gedumpt."

De vraag naar shiba's is sinds de coronatijd enorm toegenomen. Dat merkt Rianne van den Akker uit Julianadorp die in 1998 startte met het fokken van de Japanse honden. "Tijdens de eerste coronagolf kregen we zeven, acht telefoontjes en mailtjes per dag. Meestal van mensen die zeiden dat ze thuiszaten en een pup wilden. Daar kunnen we niet aan voldoen, want ze komen niet op bestelling." De wachtlijst is inmiddels opgelopen naar één jaar.

Van den Akker geeft aan dat ze geïnteresseerden eerst goed screent voor ze een hond meegeeft. "Als je door gaat vragen, komt de aap uit de mouw. 'We zitten nu thuis vanwege corona, dus we willen een hondje'. Dat is voor mij geen reden om een hond aan te schaffen."

