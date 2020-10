Kippen niet aan te slepen tijdens coronacrisis: "Het zijn fantastische beesten"

Onlangs passeerde het ledental van de Gooise Pluimvee- en kleindierenfokkersvereniging zelfs de honderd. "Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee", aldus Makker. Bijna dagelijks wordt hij gebeld met vragen over het houden van kippen. "Mensen willen weten wat voor hok ze nodig hebben en waar ze op moeten letten als ze een kip kopen."

Geen kippen meer

Concrete cijfers over de toename van het aantal verkochte huiskippen heeft Ralf Hermans van de website 'kip als huisdier' niet. "Maar de verkoop is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar", vertelt hij aan NH Nieuws. "In maart, april en mei is het heel hard gegaan. Toen we in de gaten kregen dat de vraag zo hoog was konden we niet meer bijspringen. Alle gefokte kippen voor de verkoop waren half mei gewoon op."

