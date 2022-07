Veel meer huisdieren gedumpt: er kan geen hond meer bij de Zaanse dierenopvang

Het is behoorlijk druk bij de Dierenopvang Zaanstreek. Zo moeten mensen die een hond naar het asiel willen brengen zich aanmelden voor de wachtlijst. De manager van de opvang, Annemarie Karreman, vertelt dat het harder lopen is dan normaal. Dat komt onder andere doordat er nu veel meer dieren worden gedumpt.

"Er wordt op dit moment meer gedumpt dan afgelopen jaren", zegt de manager. Dat geldt vooral voor katten en konijnen. "Dat vind ik heel vervelend natuurlijk. Dan denk ik 'potverdikkie, bij ons asiel kun je die gewoon gratis brengen'. Die hoef je dus helemaal niet te dumpen. Waarom zou je dat doen? Dat vind ik heel jammer."

Extra handjes gezocht

Omdat veel vrijwilligers een handje helpen, redt de opvang het nog net. "Maar het is wel harder lopen dan normaal. Dat is lastig, maar het moet gebeuren want de dieren moeten verzorgd worden. En we doen het met liefde. Het zou mooi zijn als er nog een paar handjes extra zouden komen, maar we redden het nog."

