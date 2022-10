Leger des Heils en bibliotheken bieden 'warme kamers' aan in strijd tegen energiearmoede

Het Leger des Heils en de bibliotheken in West-Friesland bieden de komende maanden een warme plek aan om te werken, koffie te drinken of huiswerk te maken. De organisaties willen zo mensen helpen die in de knel komen door de stijgende inflatie en enorme energierekeningen.

NH Nieuws / Chantal Bos

Omdat het prijsplafond pas vanaf eind januari geldt, zullen veel huishoudens 'gedwongen' de verwarming uitlaten. Die groep komt het Leger des Heils en de bibliotheken nu tegemoet. De buurthuiskamers en de bibliotheken bieden ze overdag een warme plek om te werken, koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Het gaat voor nu in totaal om 14 plekken in West-Friesland. Het Leger des Heils hoopt dan ook dat andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken zich zullen aansluiten. Zo wil de organisatie deze winter 'een deken van warme kamers over Nederland verspreiden'. Op de website van het Leger des Heils kun je zien waar een warme kamer bij jou in de buurt is.