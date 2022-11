Energiestrop van half miljoen euro voor middelbare school Hageveld: "Het is een groot fiasco"

Hoewel de meeste scholen in Zuid-Kennemerland door langdurige energiecontracten weinig merken van torenhoge energierekeningen, luidt rector Peter Stam van het Atheneum College Hageveld in Heemstede de spreekwoordelijke noodklok. "En heel hard ook", zegt Stam.

Op 31 december loopt hun energiecontract af, op 15 december moeten ze al in zee gaan met een nieuwe energieleverancier. "Zoals het er nu naar uitziet, zal het nieuwe contract ons op jaarbasis een half miljoen euro extra gaan kosten", vertelt Stam. Ter vergelijking stelt de rector dat hij voor dat bedrag met gemak zes fulltime docenten kan aannemen, inclusief hun pensioen- en alle andere kosten. "Het is een groot fiasco", concludeert Stam.

Rondgang Tijdens een rondgang van Haarlem105 bij andere middelbare scholen in de regio over de gestegen energieprijzen, blijkt dat ze bewuster omgaan met energieverbruik, maar niet te maken hebben met de problemen waar Hageveld tegenaan loopt. Dit omdat bij hen de contracten nog niet aflopen of dat zij een vast contract hebben en niet te maken hebben met variabele tarieven. Wel hopen alle scholen die Haarlem105 sprak dat de energieprijzen binnen afzienbare tijd zullen dalen en dat zowel de extra bijdrage voor scholen vanuit het Rijk als het prijsplafond dat vanaf volgend jaar ingaat, zeer welkom is.

Monument De school zit in een monumentaal pand wat normaliter hun pronkstuk is. De afgelopen jaren brengt juist 'de leeftijd' van het pand problemen met zich mee. "Wij hebben onlangs nog het dak en de gevels geïsoleerd, dus wij hoopten juist om nu geld te kunnen besparen", zegt Stam. "Maar dat zit er met deze energietarieven niet in." De ramen van enkel glas zijn nog niet vervangen. "Dit komt doordat de welstandscommissie eist dat dit met vacuümglas gebeurt. Dit dubbele glas zou perfect passen in de originele kozijnen en het isoleert ook goed. Het enige nadeel is de veel hogere kostprijs van dit glas. Als je dit toepast op de hele school, ben je al snel anderhalf miljoen euro kwijt", zegt Stam. "Dat geld hebben we niet", voegt hij direct toe.

"Wij hadden voorheen geen goede ventilatie in het gebouw, tijdens de coronapandemie moesten daarom in de lokalen alle ramen en deuren open. Wij hebben toen maximaal gestookt, maar het bleef koud binnen. Nu hebben wij van onze laatste financiële reserves en een lening nieuwe ventilatie kunnen aanleggen. De ramen kunnen dus gelukkig deze winter weer dicht, alleen moet nu de kachel veel lager", licht Stam toe. Op het ogenblik is het volgens hem ongeveer 18 graden in het schoolgebouw. Steun Het gaat niet ten koste van het onderwijs, al zullen sommige lesmaterialen iets later vervangen worden om extra kosten laag te houden. Stam pleit ervoor dat de overheid met steun op maat komt. "Ik vind heus niet dat wij bij alles onze hand moeten ophouden, alleen werken generieke regelingen in dit geval niet goed." Hij vergelijkt het met de energiesteun van twee keer 190 euro dat elk huishouden in Nederland krijgt. Volgens hem hebben sommige huishoudens dit niet nodig en andere juist een veelvoud van dat bedrag.

