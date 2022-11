Gemeente gaat met omwonenden in gesprek over toekomst pannaveld in Venhuizen

De gemeente Drechterland gaat met omwonenden van het pannaveld in gesprek over de toekomst van het veldje. In augustus werd duidelijk dat het speelveld naar een andere locatie gaat omdat omwonenden regelmatig overlast ervoeren.

Rondetafelgesprek Pannaveld Venhuizen - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Doordat nu nog niet duidelijk is welke overlast het veld precies geeft, is verplaatsing lastig. De gemeente probeert nu de overlast in beeld te brengen en gaat in gesprek met de politie en bewoners rondom het veld. De bewoners worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin ze kunnen delen welke overlast ze precies ervaren. Op 15 december volgt een bewonersavond waarop de resultaten worden besproken. Het college doet vervolgens een nieuw voorstel aan de raad. Het veld zal in ieder geval voor mei volgend jaar verplaatst zijn. Om het pannaveld is veel te doen. NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage rondom de 'soap' om het speelveld.

