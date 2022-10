Onbegrip over onduidelijkheid rondom pannaveld Venhuizen: "Gemeente heeft fout op fout gestapeld"

Wat gaat er nou gebeuren met het pannaveld aan 't Padland in Venhuizen? Voor alle betrokkenen is het onduidelijk wat de gemeente nu wil. De wispelturigheid en het gebrek aan communicatie roept zowel irritatie als verbazing op. Ook raadsleden van de gemeente Drechterland zitten nog steeds volop onbeantwoorde vragen.

Uiteindelijk besloot de gemeente dat het veld weg moet en dat er daarna een nieuwe locatie zou worden gezocht. "We kunnen niet anders, omdat het veld niet voldoet aan de regels", herhaalde wethouder Marcel ten Have tijdens het gesprek nog maar eens.

Het verhaal in een notendop. Anderhalf jaar geleden klaagde een kleine groep buurtbewoners over geluidsoverlast en hangjongeren. De rechter stelde de bezwaarmakers in het gelijk: het veld stond te dicht op hun erfgrens.

"Het is rommelig, teleurstellend en bizar", zegt directeur Ingrid van Heezen van de naastgelegen basisschool 't Padland over het rondetafelgesprek op het gemeentehuis gisteravond, waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. En ze was niet de enige die er zo over dacht. Ook de bezwaarmakers die het veld weg willen hebben, gingen ontevreden naar huis. "We vertrouwen de overheid niet meer", aldus Andras Theunissen

Maar ook de mensen die het veld willen behouden, gingen allesbehalve opgelucht naar huis. "Ik was echt geschokt door de antwoorden van de wethouder. Die was niet goed ingelezen en voorbereid. Zo gaan ze blijkbaar met dossiers om. Daar komt escalatie van", aldus buurtbewoner Marjolein Pennekamp.

Raadsleden vol vragen

Ook raadsleden vroegen de wethouder het hemd van het lijf. Maar veel vragen bleven onbeantwoord. Daarnaast wilden ze ook weten waarom sommige stukken niet, of pas nu werden gestuurd naar de raad. En is er geen andere oplossing dan alleen besluiten of het veld weg moet of niet?

"Ik weet niet wat ik kan verwachten", aldus Marjolein Pennekamp. "Er moet nog veel uitgezocht worden, zo blijkt. Klopt het allemaal wel wat de gemeente eerder heeft gezegd, als ze nu op technische vragen geen antwoord kunnen geven?"

Schooldirecteur Ingrid van Heezen vult haar aan: "In wat voor film zijn we beland? Als er sprake is van overlast, dan moet je dat aanpakken. Dat kan met openingstijden, materiaal, het inrichten van het terrein. Maar dat je denkt met het verwijderen van het pannaveld en het grasveld de overlast weg te nemen, daar kan ik niet bij."

De wethouder zelf kijkt liever vooruit, en wil niet de hand in eigen boezem steken. Het intrekken van het plan noemt hij voortschrijdend inzicht. En over het eerder gebrek aan communicatie wijst hij erop dat de gemeente inmiddels de koe bij de horens heeft gevat. "We zullen met de omwonenden blijven praten en vaart zetten bij het zoeken naar een oplossing", aldus wethouder Marcel ten Have.

Nieuwe rechtszaak?

Wanneer er nieuwe gesprekken volgen of een nieuwe oplossing op tafel komt, is nog onduidelijk. De gemeente wil het snel doen, maar ook zorgvuldig. Of de bezwaarmakers daar het geduld voor hebben is maar de vraag. Ze hebben onlangs de school een dagvaarding gestuurd dat leerlingen er niet meer mogen spelen, met daarbij een dwangsom. "Onze advocaat heeft dat op inhoud weerlegd", vertelt schooldirecteur Ingrid van Heezen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bezwaarmakers opnieuw naar de rechter stappen. "We moeten het eerst nog laten bezinken, daar gaan we ons nog op beraden", aldus Andras Theunissen.