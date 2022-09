Na tientallen jaren moet pannaveld weg vanwege geluidsoverslast: school baalt van besluit

Het pannaveld naast basisschool 't Padland in Venhuizen wordt op korte terijn weggehaald. Dat heeft de gemeente bepaald na klachten van enkele buurtbewoners over geluidsoverlast. Het veld ligt er heel lang, maar blijkt niet aan de regels te voldoen.

Grote probleem is de afstand van het veld tot aan de erfgrens van de woningen. Die zou minimaal dertig meter moeten zijn, maar grenst nu direct aan de schutting van de tuin. "We zitten niet eens meer buiten", aldus Theunissen.

De schooldirecteur stelde voor om geluidwerende maatregelen te nemen. Zoals rubberen tegels, een rubberen coating over de metalen hekken of geluidswallen. Maar een maand later kreeg de school een brief dat nog dit najaar het veld wordt weggehaald, ook al moet er nog naar een nieuwe locatie worden gezocht. De verkeerde volgorde wat de schooldirecteur betreft. "Want wie zegt dat er op andere locaties geen verzet komt?"

De school gebruikt het openbare sportveld tijdens pauzes en gymlessen. "We wilden graag in gesprek, hebben ook gevraagd wanneer het onze beurt was. Maar toen we op gesprek mochten bij de gemeente afgelopen juli, bleek dat de mediation al zo goed als was afgerond, en wij nog onze input mochten geven."

De gemeente bevestigt dat de afstand het grote probleem is. "De situering van het pannaveld is zodanig kort op de woonomgeving, dat andere maatregelen geen oplossing bieden", aldus een woordvoerder. Het is ook de reden dat de gemeente nu zegt niet anders te kunnen doen dan nu al het veld weg te halen, ook al is er nog geen nieuwe locatie."

"Ik hoop dat de gemeente nu beter op de regels let. Dit is een fout van het verleden, en we zijn blijf dat de gemeente hun fout nu erkent", reageert buurtbewoner Andras Theunissen. Toch snapt ook de bezwaarmaker niet waarom de gemeente niet eerst een nieuwe locatie zoekt.

Zeven nieuwe locaties besproken

"Het is voor ons ook raar, dit was voor ons ook nooit de bedoeling. We begrijpen ook niet waarom de gemeente dit besluit op deze manier heeft genomen. Het veld wordt niet verwijderd, het wordt verplaatst."

Volgens de buurtbewoner zijn tijdens de mediation gesprekken, waarvan de inhoud geheim is, zeven locaties besproken in de omgeving waar het veld terug kan keren. Maar daar wil de gemeente niet op in gaan. "De inhoud van de mediation is geheim. We gaan in gesprek met de betrokken partijen, en ook de raad moet nog budget beschikbaar stellen."

Hoeveel de verplaatsing gaat kosten, is nog onduidelijk. "We verwachten dat de gemeenteraad later dit jaar hier over zal besluiten", aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de foto.