Nieuw hoofdstuk in soap pannaveld Venhuizen: gemeente trekt voorstel voor verplaatsing weer in

De discussie over het pannaveld in Venhuizen heeft een opvallende wending gekregen. Eerder werd nog besloten dat het veld vanwege geluidsoverlast weg moest. Een voorstel voor een nieuwe locatie lag al klaar. Maar nadat veel omwonenden daar niets van willen weten, werd het plan ingetrokken. Maar hoe het nu verder moet is voor iedereen nog onduidelijk.

Een Ronde Tafel Gesprek op het gemeentehuis tussen raadsleden, betrokkenen en het college van burgemeester en wethouders leidde regelmatig tot hoofdschuddende en verbaasde gezichten.

Al 1,5 jaar wil een groep omwonenden het pannaveld weg hebben vanwege de vele herrie en overlast van hangjongeren. De rechter gaf de bezwaarmakers gelijk, maar er werd eerst besloten tot mediation om tot een oplossing te komen.

Mediation zonder buurtbewoners en school

Maar tot grote verbazing van omwonenden en met name de naastgelegen school werden die na een startgesprek nooit uitgenodigd voor de mediation. Die vond alleen plaats tussen de gemeente en de bezwaarmakers. Vanwege een geheimhoudingsovereenkomst doen de betrokken partijen er verder het zwijgen toe. En uiteindelijk werd het traject nooit afgerond.

Tot verbazing van de voorstanders van het pannaveld kwam opeens het besluit van de gemeente dat het veld op korte termijn zou worden weggehaald, en dat er ondertussen gezocht zou worden naar een nieuwe plek.

Maar omdat de buurt daar niet aan mee wil werken, stelde de wethouder voor het voorstel voor verplaatsing, maar weer van de raadsagenda te halen en opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over een oplossing.

Wethouder vindt rol gemeente niet kwalijk

Na afloop wilde wethouder Marcel ten Have de hand niet in eigen boezem steken. Want had de gemeente niet veel eerder met alle betrokken partijen om tafel moeten gaan zitten? "Je moet altijd achteraf kijken of je dingen anders had moeten doen en ervan leren. Maar ik hamer er ook op dat we in juli gelijk met school in overleg zijn gegaan en permanent bezig zijn om een oplossing te vinden."

En zo vervolgt hij: "Er is sprake van voortschrijdend inzicht. Dan denk ik dat het slim is om niet een voorstel door te drukken, maar wat kunnen doen met de input van al die inwoners en de school." Wanneer er een nieuw voorstel volgt, kon de wethouder niet zeggen. "Dat moet snel, maar vooral ook zorgvuldig."

Toch was er behoorlijk veel onduidelijkheid bij raadsleden die volop vragen stelden over waarom sommige informatie niet eerder was gedeeld. Ook de bezwaarmakers reageerden teleurgesteld op het nieuwste voorstel van het college.

Bezwaarmakers naar de rechter?

"We zijn al 1,5 jaar bezig met deze kwestie, en hebben geen vertrouwen meer in de overheid", aldus Andras Theunissen namens de bezwaarmakers. Of het ook betekent dat ze nu naar de rechter stappen om sluiting af te dwingen weten ze nog niet. "We moeten het laten bezinken wat er allemaal is gebeurd. Dus daarop gaan we ons beraden."

Meer reacties op het besluit van de gemeente volgen later vandaag.