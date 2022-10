Verhitte bewonersavond Venhuizen: buurt weigert mee te werken aan verplaatsing pannaveld

Maar dat liep heel anders. De omwonenden weigerden te kiezen, en willen het bestaande pannaveld gewoon houden. "Alles is onder geheimhouding gedaan. De buurt is van de domme gehouden. Maar wij willen weten wat de juridische basis is om het veld te verwijderen", legt buurtbewoner en lid van de medezeggenschapsraad van de school, Marjolein Pennekamp, uit."

Bezwaarmakers teleurgesteld

Ook de bezwaarmakers waren bij de avond aanwezig. Zij zijn teleurgesteld dat er niet voor één van de oplossingen is gekozen", aldus Andras Theunissen. "Het komt ook door de gebrekkige communicatie van de gemeente."

Ze hopen dat de gemeente tijdens de raadsvergadering van 24 oktober alsnog instemt en 100.000 euro vrijmaakt voor de verplaatsing van het veld. "Mensen doen alsof wij de eerste mensen zijn die overlast ervaren. Maar al sinds 2002 is er door andere buurtbewoners geklaagd."

Ook benadrukt Theunissen dat alleen het verplaatsen van het pannaveld niet voldoende is. "We willen een duurzame oplossing, waardoor we ook geen overlast meer van hangjongeren hebben. Dat hebben we de gemeente ook gezegd."

Geen verplaatsing: dan veld sluiten

In tegenstelling tot eerder zei de gemeente nu dat het veld niet wordt weggehaald, totdat er een oplossing is. Maar daar gaan de bezwaarmakers niet mee akkoord. Zij schermen met het besluit van de rechter, die eerder stelde dat de gemeente moet handhaven en bij overtredingen het veld dus gesloten moet worden.

"Dus gaat de gemeente geld steken in juridische procedures die toch geen zin hebben, of gaan ze voor een duurzame oplossing", vraagt Theunissen zich hardop af. Wij vertrouwen erop dat de gemeente een rationeel besluit neemt."

Maar de andere omwonenden blijven zich verzetten. Ze gaan maandag inspreken tijdens een rondetafelgesprek met de gemeenteraad in de hoop het veld op de huidige plek te behouden. "Dat er bij de avond zoveel bewoners maken, maakt me blij en laat zien hoe belangrijk ze het vinden. Die zeggen de overlast niet te ondervinden. De raad doet nu een stap terug, en we gaan maandag ook zeker inspreken om ons verhaal te doen", aldus buurtbewoner Marjolein Pennekamp.

Geheime bijeenkomst van gemeente

Morgen is er ook nog een geheime bijeenkomst van de gemeenteraad en het college over het pannaveld. Waarom die geheim is en wat daar besproken gaat worden, is nog onduidelijk.