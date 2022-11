Hilversumse nabestaande blij met uitspraak MH17-rechtszaak: 'Ga moe maar tevreden naar huis'

Het was een spannende dag voor veel nabestaanden van de slachtoffers van het neerhalen van Malaysia Airlines-vlucht MH17. Drie van de vier verdachten werden vanmiddag door de rechtbank schuldig bevonden. Veel nabestaanden zijn blij met die uitspraak. "Ik ben opgelucht. Ik ga met een moe, maar heel tevreden gevoel naar huis", zegt de Hilversumse Robbert van Heijningen, die zijn broer, schoonzus en neefje verloor.

De rechtbank vindt wettig en overtuigend bewezen dat de drie verdachten - Girkin, Doebinski en Chartsjenkoeen - een rol hebben gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. Oleg Poelatov werd vrijgesproken. Na een proces van 2,5 jaar en 68 zittingen deed de rechtbank die uitspraak in het grote proces rond MH17.

Malaysia Airlines-vlucht 17 was een vaste lijndienst in de burgerluchtvaart vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur. Op 17 juli 2014 stortte een Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove in de oblast Donetsk, nadat het toestel geraakt was door een luchtdoelraket.

"Deze uitspraak betekent heel veel voor mij. Het is een mijlpaal op de droeve ladder van MH17", zegt Van Heijningen. "Het is belangrijk dat de schuldigen zijn gelokaliseerd. Aan de andere kant is het ook weer zo dat zij in militaire hiërarchie hebben geacteerd, dus degenen die hier politiek verantwoordelijk voor zijn, staan hier niet." Al met al is Robbert "opgelucht". "Heel fijn dat de rechtbank heeft kunnen vaststellen dat drie verdachten daadwerkelijk verantwoordelijk zijn. Driemaal levenslang is niet misselijk." Verslaggever Suzette Nesselaar volgde Robbert van Heijningen tijdens deze spannende dag. Tekst gaat verder onder de video.

Hilversumse nabestaande Robbert reageert op uitspraak MH17-verdachten - NH Nieuws

Voorafgaand aan de zitting vertelde Robbert dat hij na deze rechtszaak hoopte "een punt te zetten" achter het hele juridische proces. Dat zou het rouwproces "een stukje makkelijker" maken, volgens hem. Echter kan dat nu nog niet. "Ik kan me hier bij neerleggen, maar wanneer het echt afgehandeld wordt, is wanneer het hoger beroep al dan niet wordt ingesteld." Bijzonder mooi Naast de uitspraak van de rechtbank is Van Heijningen zeer "geroerd" over de aandacht die de rechtbank in het vonnis heeft gesteld op de nabestaanden. "We zijn enorm bijgestaan." Ook heeft de rechtbank dezelfde schadevergoeding toegekend aan broers en zussen van de slachtoffers. "Eerst konden ze daar niks mee doen, maar later hebben ze het toch meegewogen in de wet affectieschade. En dat geeft mij voldoening. Ik ben een broer. Je kan geen onderscheid maken tussen leed. Het leed wat aangedaan is aan kinderen en ouders is verschrikkelijk, maar ook voor broers en zussen." Van Heijningen gaat met een "moe, maar wel heel tevreden" gevoel naar huis.