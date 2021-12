MH17-nabestaande Robbert emotioneel na hoge strafeis voor verdachten: "Kippenvel"

Als het aan justitie ligt gaan de vier hoofdverdachten van de ramp met de MH17 levenslang achter de tralies. Dat is tenminste de eis die vanmorgen in de rechtszaak tegen de verdachten is uitgesproken. De ramp kostte zeven jaar geleden het leven aan alle 298 passagiers van het toestel. Daaronder Het Hilversumse gezin Erik, Tina en Zeger van Heijningen. Robbert, de broer van vader Erik, is erg emotioneel over de hoge strafeis. "Dit is gerechtigheid", reageert hij tegen NH Nieuws.

Dat de officier van justitie vandaag levenslang eist tegen de vier hoofdverdachten, zorgt bij hem voor een opluchting. "Het is voor ons als nabestaanden een soort erkenning. De erkenning dat wat daar zeven jaar geleden moord is of in ieder geval het veroorzaken van een ongeluk met de dood voor gevolg. Dat dat nu erkend wordt, geeft genoegdoening. Het is een zware eis, maar wel een die rechtdoet aan wat er gebeurd is", vertelt Robbert.

De belangrijke dag in de rechtszaak tegen de vier hoofdverdachten van de ramp, volgde Robbert vandaag thuis. "Ik kreeg echt kippenvel toen ik de strafeis hoorde en ik heb daarvoor ademloos geluisterd. Het was doodstil in de rechtbank en bij mij thuis ook. Ik ben er ook nog een beetje bibberig over nu. Het was zo spannend, maar dit geeft ons echt zoveel voldoening."

Geen verantwoordelijkheid

Wat Robbert wel blijft steken is dat de vier hoofdverdachten nog geen moment verantwoordelijkheid hebben getoond voor wat ze gedaan hebben. Een van de vier verdachten liet zich vertegenwoordigen door een team van advocaten, de andere drie zijn nooit bij het proces aanwezig geweest. "Dat is gewoon heel erg pijnlijk, nog steeds. De verdachte die er wel was heeft nog een soort van sorry gezegd en verteld dat hij met ons als nabestaanden meeleeft, maar dat is het dan ook. Ze hebben nooit verantwoordelijkheid genomen. Dat raakt ons, maar we zien gelukkig wel dat dat ook meespeelt in de strafeis. Dat is voor ons gerechtigheid."

Dat er nu een stevige strafeis ligt, is volgens Robbert een belangrijke stap in de verwerking van het verdriet dat hij en vele andere nabestaanden nog steeds hebben om het verlies van hun geliefden. "Dit is echt een mijlpaal, omdat nu niet meer te ontkennen is wat er is gebeurd op de bewuste dag en dat de daders er niet zomaar mee wegkomen. Dat sterkt ons. Het zal al met al nog wel even duren voordat we weten hoe de verdachten daadwerkelijk door de rechter veroordeeld worden, en dan zal er ook nog wel een hoger beroep volgen, maar deze strafeis staat."

Robbert speelde zelf een belangrijke rol in de rechtszaak tegen de vier verdachten van de ramp met de MH17 en was een van de nabestaanden die uitgebreid het woord nam tijdens de zitting. NH Nieuws volgde hem vlak voor de voor hem belangrijke dag.