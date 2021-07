Zeven jaar na MH17: de ramp die voor altijd een gat sloeg in de Gooise gemeenschap

De datum 17 juli 2014 zal voor altijd verbonden blijven met de ramp met vlucht MH17. Wat vandaag precies zeven jaar geleden begint als een mooie zomerse dag, eindigt 's middags in een nachtmerrie als het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht wordt geschoten. Aan boord zijn 298 mensen, ze komen allemaal om het leven. Onder de slachtoffers zijn vijftien Hilversummers en een gezin van vier uit Naarden. De ramp slaat een gat in de Gooise gemeenschap.

De vlucht met de MH17 vertrok vlak na het middaguur vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur, voor veel van de passagiers het begin van wat een mooi vakantie moet worden. De vlucht verloopt vlekkeloos, tot dat het slechts drie uur na vertrek misgaat. Het vliegtuig vliegt vlak boven het Oekraïense Donetsk als het door raketten wordt neergeschoten. Op de grond leveren pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger al langer een gewapende strijd. Land verbijsterd Pas een paar uur later bereiken de eerste berichten Nederland: er wordt dan nog gesproken over een vliegtuig dat zou zijn neergestort. Gedurende de avond wordt de omvang van de ramp duidelijk: niemand heeft de crash overleefd. Het land is verbijsterd. Nog dezelfde avond wordt duidelijk dat er veel Nederlanders aan boord waren van het toestel. De paspoorten van een deel van de passagiers die op de rampplek worden gevonden, zijn bij internationale media live op televisie te zien. Al snel wordt duidelijk dat er ook vijftien Hilversummers aan boord zitten en een moeder met haar drie jonge kinderen uit Naarden.

De namen van alle Gooise MH17-slachtoffers zijn:

John Allen (44 jaar), Sandra Allen-Martens (44 jaar), Christopher Allen (16 jaar), Julian Allen (14 jaar), Ian Allen (8 jaar), Erik van Heijningen (54 jaar), Tina Mastenbroek (49 jaar), Zeger van Heijningen (17 jaar), Gerrit Menke (70 jaar), Mary Menke-Bignell (65 jaar), Quinn Schansman (18 jaar), Charles Smallenburg (55 jaar), Thérese Smallenburg-Brouwer (50 jaar), Carlijn Smallenburg (15 jaar), Werther Smallenburg (11 jaar), Ingrid Meijer (43 jaar), Sophie (12 jaar), Fleur (10 jaar) en Bente (7 jaar)

Een week na de ramp vertrekken de eerste twee vliegtuigen met veertig kisten met slachtoffers naar vliegveld Eindhoven. De beelden van de aankomst van de slachtoffers zorgen door het hele land voor veel verdriet. Nederland heeft de dag van de aankomst van de eerste slachtoffers bestempeld tot dag van nationale rouw. Als om 16.00 uur de vliegtuigen landen in Nederland, wordt door het hele land een minuut stilte gehouden. Daarna worden de kisten in een lange colonne van rouwauto's overgebracht naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar ze geïdentificeerd gaan worden. De indrukwekkende beelden van de tientallen meters lange rouwstoet zijn live op televisie te zien. Tekst gaat door onder de video.

Op de Korporaal van Oudheusdenkazerne werden de MH17-slachtoffers geïdentificeerd - NH Nieuws

Een van de rouwauto's wordt bestuurd door Herman Korenwinder uit Aalsmeerderbrug. De chauffeur maakt de aankomst van de slachtoffers daarmee van heel dichtbij mee. Het maakt een enorme indruk op hem.

Herman Korenwinder was één van de chauffeurs in de MH17-rouwstoet - NH Nieuws

Ramp slaat een gat De weken na de ramp wordt steeds duidelijker hoezeer de ramp een gat heeft geslagen in de gemeenschap. 't Gooi wordt met liefst negentien slachtoffers enorm hard getroffen. Mannen en vrouwen verschijnen niet meer op hun werk, op verschillende scholen blijven schoolbanken leeg, voetbalelftallen verliezen een speler. Een maand na de ramp, op zondag 17 augustus, staat Hilversum massaal stil bij de vijftien slachtoffers die de stad sinds de ramp mist. Er wordt een stille tocht gehouden en een herdenking in de Vituskerk. Tekst gaat door onder de video.

Op 17 augustus 2014 was er in Hilversum een stille tocht voor de MH17-slachtoffers - NH Nieuws

In Bussum wordt massaal afscheid genomen van de Naardense zusjes Sophie (12 jaar), Fleur (10 jaar) en Bente (7 jaar). Ze komen samen met hun moeder Ingrid (43) om door de ramp. De uitvaart wordt door honderden belangstellenden gevolgd. De kerk zit vol, voor grote schermen voor de kerk staan grote groepen mensen mee te kijken.

Afscheid van drie kinderen uit Naarden die zijn omgekomen bij de MH17-ramp - NH Nieuws

Scholen en sportclubs rouwen Meerdere schoolbanken in Hilversum bleven leeg. Het Roland Holst College verloor drie leerlingen en één docent. Het Comenius College herdacht twee omgekomen leerlingen: Zeger van Heijningen en Chris Allen. Tekst gaat door onder de video.

Het Comenius College herdacht twee omgekomen leerlingen - NH Nieuws

Ook het lokale verenigingsleven rouwt: de Hilversumse Gooise Atletiekclub herdenkt het verlies van de 15-jarige Carlijn Smallenburg.

Carlijn Smallenburg uit Hilversum was één van de MH17-slachtoffers - NH Nieuws

Aan de andere kant van Hilversum waren Carlijns vader Charles en haar 11-jarige broer Werther actief bij voetbaclub VV Altius. Ook daar wordt uitgebreid stilgestaan bij het verlies van twee trouwe leden.

Voetbalclub Altius rouwt om het verlies van de familie Smallenburg, die omgekomen zijn bij de MH17-ramp - NH Nieuws

Zonnebloemen als symbool Thomas Schansman verliest zijn 18-jarige zoon Quinn, die ook aan boord zit van het vliegtuig. Thomas zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat zonnebloemen hét symbool van de Hilversumse MH17-herdenking en worden er elk jaar zonnebloemen neergezet door de hele gemeente. De zonnebloemen verwijzen naar de talloze zonnebloemen die op de plek van de ramp stonden. Een jaar na de ramp kijkt Thomas Schansman terug op de ramp, waarbij zijn zoon Quinn het leven liet. Tekst gaat door onder de video.

Thomas Schansmann kijkt een jaar later terug op de MH17-ramp die zijn zoon het leven kostte - NH Nieuws

Verdriet en woede Robbert van Heijningen verloor zijn broer Erik, schoonzus Tina en neef Zeger. Behalve het verdriet is er ook de woede dat er over een conflictgebied is gevlogen. Hij heeft er zijn missie van gemaakt om daar wat aan te doen, zo vertelt hij in juli 2015.

Robbert van Heijningen strijdt na de MH17-ramp tegen vliegen over conflictgebieden - NH Nieuws

Hilversums monument De slachtoffers van de ramp met de MH17 hebben een vaste plek gekregen in het centrum van Hilversum. Twee jaar na de ramp wordt in het Dudokpark een monument onthuld van vijftien statige bronzen zonnebloemen. Elke bloem symboliseert één van de Hilversumse slachtoffers, groot of klein. Rondom het monument wordt de ramp elk jaar herdacht. In de documentaire 'MH17, in één klap verbonden' wordt het verhaal van de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument verteld aan de hand van de persoonlijke verhalen van nabestaanden, vrienden en collega's van de slachtoffers.

Documentaire 'MH17, in één klap verbonden' - NH Nieuws