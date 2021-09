Nabestaanden aan zet in MH17-proces: "Zodat iedereen beseft hoe barbaars dit is"

Toch was het een emotionele klus om de juiste woorden op te schrijven. "Met het opschrijven herbeleef je alles en dan komen ook die emoties weer terug. Het lijkt dan of de tijd stil wordt gezet en dan zit je weer helemaal in die emotie. Toch wil je ook voor de rechters een duidelijk verhaal hebben."

Robbert mag als een van de eersten het woord nemen. Ongeveer dertig minuten heeft hij om zijn deel bij te dragen in het proces. "Het wordt het verhaal van Erik, Tina en Zeger en daarbij zit een klein stukje van mijn verhaal", legt Robbert uit. Aangezien zij zelf als slachtoffer geen verklaring kunnen geven, voelt hij zich een plaatsvervanger. "Mijn broer had hetzelfde voor mij gedaan."

Uiteindelijk schrijft Robbert de titel "Kleiduif Schieten" boven zijn vijf A4'tjes. "Ik wil dat iedereen beseft hoe barbaars dit is. Het met een Buk-raket schieten op een personenvliegtuig knaagt aan de wortels van de beschaving." Hij hoopt dat alle verklaringen van nabestaanden goed worden meegewogen in de uiteindelijke uitspraak van de rechtbank. "Maar ook dat de Russische Federatie denkt van: 'jongens, kom we gaan er een punt achterzetten en zeggen sorry.'"

Vergeving

Bijzonder in zijn verklaring is het letterlijk uitspreken van vergeving richting de eventuele daders. "Als ik in de boosheid blijf zitten dan bereik ik geen genoegdoening voor mijzelf. Om zelf verder te kunnen leven heb ik harmonie nodig en die kan ik alleen maar vinden door te vergeven en de ander mijn hand te reiken."

Maandag mag Robbert vanaf ongeveer 12.15 uur het woord nemen. In totaal heeft de rechtbank drie weken uitgetrokken om alle verklaringen van nabestaanden in te plannen. Daarna zal de rechtszaak begin november worden hervat.