Bekijk hier de reportage over de MH17-herdenking in Hilversum

Bij het monument in het Dudokpark werd er uitgebreid stilgestaan bij de Hilversumse slachtoffers van de MH17-ramp. Zondag was het op de dag af acht jaar geleden dat vijftien bewoners omkwamen bij de vliegramp. Verslaggever Rinus Michels was aanwezig een maakte er een reportage over.

Aanwezig bij de herdenking waren onder anderen oud-burgemeester Pieter Broertjes en pastoor Jules Dresmé van de Vituskerk. Beide heren hadden een belangrijke rol in de nasleep van de ramp. Zo opende Dresmé de deuren van zijn kerk en werd het een plaats voor troost, bezinning en ontmoeting.

Nauw betrokken

Nog steeds heeft hij veel contact met nabestaanden. "Natuurlijk familieleden, maar ook collega's, mede-scholieren en voetbalmaatjes van de slachtoffers. Het is na al die jaren heen nog altijd een levendige herinnering." Broertjes was al toenmalig burgervader nauw betrokken bij de nabestaanden.

Ook de huidige burgemeester Gerhard van den Top en verschillende wethouders waren aanwezig om een zonnebloem te leggen bij het momument in het Dudokpark. Vanuit de bewoners van Hilversum was er ook veel belangstelling. "Ik vind het toch belangrijk om erbij te zijn", laat een van de aanwezigen weten. "Het is heel goed dat we dit blijven herdenken. Het is namelijk een in- en intrieste geschiedenis", laat een andere bezoeker van de herdenking weten.