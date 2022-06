Pastoor Dresmé al kwart eeuw 'geestelijk vader' van heel Hilversum: "We staan midden in de wereld"

Zelf ziet Jules Dresmé zich niet als kerkelijk boegbeeld van Hilversum. Hij vult het priesterschap gewoon in zoals hij vindt dat dat moet en dat is eigenlijk voor iedereen klaarstaan. Hoe hij zijn functie de afgelopen 25 jaar heeft ingevuld, vinden vele anderen wel bijzonder. "Hij is iemand die iedereen wil helpen ongeacht ras of religie."

De kerk als ontmoetingsplek voor parochianen maar ook voor mensen die niet geloven of een ander geloof hebben. De term religie overstijgend valt. Dat is voor de pastoor het moment om uit te leggen dat religie afkomt van het Latijnse woord religare, wat verbinden betekent.

Voor Dresmé is het niet meer dan normaal om het godshuis open te stellen, zo geeft hij tijdens het interview met NH Nieuws waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar. "Ik vind het zoals het moet. Ik vind het gewoon en zeker als het gaat om dingen die heel veel mensen bezighouden. We staan midden in de wereld. We zitten niet achter een gesloten deur", zegt hij daarover.

Dat Dresmé de 'geestelijk vader van Hilversum' is, komt onder meer doordat hij 'zijn' kerk open gooit als plek van troost, rouw en bezinning bij grote, maatschappelijke gebeurtenissen. De ramp met de MH17 in 2014 is daar het meest bekende voorbeeld van. Maar de kerk was bijvoorbeeld ook open tijdens de coronacrisis, was dé plek voor Hilversummers om de toen zieke burgemeester Pieter Broertjes een hart onder de riem te steken en biedt momenteel ruimte aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

Dat is een kwart eeuw later wel anders. Inmiddels is de pastoor van de Sint Vituskerk aan de Emmastraat het kerkelijke boegbeeld van Hilversum geworden, al ziet de 69-jarige dat zelf heel anders.

Afgelopen maand was het exact 25 jaar geleden dat monseigneur Bomers, de toenmalige bisschop van Haarlem, Jules Dresmé tot priester heeft gewijd. Toen hij begon in Hilversum was hij een onbekende.

Dresmé mag het dan de normaalste zaak van de wereld vinden, maar anderen vinden zijn handelen wel heel bijzonder. "In mijn ogen is pastoor Dresmé een van de meest respectvolle mensen in Hilversum", zegt Ramazan Deniz, voorzitter van Stichting Milli Görüs Hilversum. "Ik zie hem als een persoon die is toegewijd aan zijn zaak. Als iemand die iedereen wil helpen, ongeacht religie en ras. Je kan makkelijk met hem over verschillende onderwerpen praten. In onze gemeenschap is hij een bekend en gerespecteerd figuur", luidt zijn vervolg.

Deniz kent Dresmé onder andere goed van het bondgenotenoverleg. Na de aanslag op Charlie Hebdo begin 2015 ontmoeten vertegenwoordigers van Hilversumse kerken, moskeeën en van de gemeente elkaar op frequente basis. De Hilversumse pastoor is hier heel actief in.

Koranlessen

Dat hij ook altijd voor alles en iedereen klaarstaat, blijkt ook uit het volgende voorbeeld. Het pand van Milli Görüs aan de Herenstraat is onlangs helemaal onder handen genomen. Daardoor konden er geen activiteiten plaatsvinden. Dresmé kwam meteen met een aanbod en zo zijn er in die verbouwingsperiode bijvoorbeeld koranlessen aan jongeren gegeven in het Anna-gebouw van de Vituskerk, dat even verderop in het Hilversumse centrum zit.