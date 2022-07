Herdenking MH17 in Hilversum: "Zolang je naam wordt genoemd blijf je in leven"

Bij het MH17-monument in Hilversum zijn vanmiddag de vijftien Hilversumse slachtoffers van de vliegramp herdacht. Oud-burgemeester Pieter Broertjes las de namen van de vijftien slachtoffers voor. Op de herdenkingsdienst kwamen zo'n honderd nabestaanden en belangstellenden af. Pastoor Jules Dresmé heeft sinds de vliegramp acht jaar geleden nauw contact gehouden met de nabestaanden. "Dat er ieder jaar zoveel mensen komen is een teken van de grote impact."

Ook dit jaar was pastoor Dresmé weer aanwezig bij de herdenking van de MH17-ramp. Het valt hem op dat er nog altijd veel mensen naar de herdenkingsdienst komen. "Natuurlijk familieleden, maar ook collega's, mede-scholieren en voetbalmaatjes van de slachtoffers. Het is na al die jaren heen nog altijd een levendige herinnering."

De pastoor beleeft de herdenkingen als een warme bijeenkomst. "Natuurlijk omdat het in de zomer is, maar ook vooral omdat iedereen bij elkaar komt om dierbaren te herdenken. Er hangt een heel betrokken sfeer, maar er heerst ook verslagenheid."

Zonnebloemen

Volgens de geestelijke is de impact nog altijd erg groot. Ook is dat zichtbaar in de omgeving. Op meerdere rotondes in Hilversum zijn ook zonnebloemen te zien. De MH17 werd in 2014 neergehaald en stortte neer in een zonnebloemenveld. Het monument in Hilversum bestaat dan ook uit vijftien bronzen zonnebloemen, die symbool staan voor de Hilversumse slachtoffers.

"Het is een prachtig monument. Er zijn altijd mensen en er liggen altijd bloemen", merkt Dresmé op. "En het leeft nog altijd heel erg, want er worden mensen gemist. Jongeren missen hun maatjes en scholieren hun mede-scholieren."

Namen voorlezen

Volgens Dresmé is vooral het voorlezen van de namen van de slachtoffers heel belangrijk voor de nabestaanden. "Het is al een heel oud gezegde: zolang je naam wordt genoemd blijf je in leven. Dus door de namen op te lezen wordt de herinnering levend gehouden." Bij de herdenking bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen werden de namen van alle 298 slachtoffers genoemd.

In zijn eigen toespraak benadrukte pastoor Dresmé vandaag dat het neerhalen van de MH17 voor het eerst duidelijk maakte dat er een oorlog gaande was in het oosten van Oekraïne. "In feite waren zij de eerste groep buitenlandse burgerslachtoffers", vertelt hij na de herdenking. "In die tijd hadden we nog nooit gehoord van de Donbas. Dat de oorlog in Oekraïne nu echt is uitgebroken en er dagelijks slachtoffers vallen, haalt dat de herinneringen weer heel dichtbij."

Contact met nabestaanden

Dresmé heeft tot op de dag van vandaag contact met verschillende nabestaanden van de MH17-ramp. "Die contacten zijn altijd gebleven. We zijn veel met elkaar opgetrokken. Het verdriet is gewoon heel groot, dat kan een normaal mens niet alleen aan. Na de herdenking komen we ook altijd weer even samen om na te praten."