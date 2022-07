Brug vernoemd naar aids-onderzoeker en MH17-slachtoffer Joep Lange

De brug aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid over het Zuider Amstelkanaal, heet sinds vandaag de Joep Langebrug. Deze brug is vernoemd naar de Amsterdamse wetenschapper Joep Lange, een van de slachtoffers van MH17. Samen met mijn vrouw Jacqueline van Tongeren kwam hij om tijdens de vliegramp in juli 2014.