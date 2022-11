Jeugdterreur Amstelveense wijk bereikt nieuw dieptepunt: bewoonster in elkaar geslagen

Bij een geweldsexplosie in de Amstelveense wijk Middenhoven is afgelopen vrijdagavond rond 22.00 uur een buurtbewoonster zo zwaar mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Buurtbewoners linken de mishandeling aan de extreme jeugdoverlast waar zij al maanden onder gebukt gaan.

Winkelcentrum Middenhoven en vuurwerkresten in de buurt - NH Nieuws / Celine Sulsters

In een video van de bewuste avond in handen van NH Nieuws, is te zien hoe een jongen dreigend op een man afloopt en roept: "Lekker voor die kankerhoer" en even later: "Moet ik op je trekken ofzo?" Om hen heen staat een groep van zo'n tien jongeren. De jongen begint de man te duwen. Of de mishandelde vrouw ook te zien is op de beelden is niet duidelijk.

'Oorlogsgebied' NH Nieuws heeft kort met de vriend van het slachtoffer gesproken. Hij is erg aangedaan en wil verder niks kwijt over het incident. Wel vertelt hij dat de mishandeling inderdaad met jeugdoverlast te maken heeft. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Die heeft een getuigenoproep in de buurt verspreid. Ook de politie wil nog weinig zeggen over het incident, maar een woordvoerder bevestigt wel dat iemand na een woordenwisseling is mishandeld en naar het ziekenhuis moest. Buurtbewoners willen anoniem blijven, omdat ze bang zijn voor vergeldingen. "Het was gewoon oorlogsgebied", omschrijft een buurtbewoner de escalatie. Het is afgelopen vrijdagavond al vroeg onrustig in de wijk, vertelt een vrouw die tegenover de plek van het incident woont, aan NH Nieuws. Ze heeft de mishandeling niet zien gebeuren, maar stoorde zich die avond wel aan baldadige jeugd. Zo hoorde de vrouw rond 19.00 uur al zware vuurwerkknallen. "Toen werd er door kinderen nog Sint Maarten gelopen", zegt ze vol ongeloof.

Niet alleen naar buiten De buurtbewoner denkt dat het niet om consumentenvuurwerk gaat. "Ze maken zelf vuurwerkbommen. Het geluid is niet normaal", vertelt hij. Het slachtoffer heeft de jongeren vermoedelijk aangesproken op het afsteken van het vuurwerk en zou daarna zijn mishandeld. De politie heeft dit niet bevestigd. De man is helemaal klaar met de overlast van, volgens hem, telkens dezelfde groep hangjongeren. Hij heeft zelfs besloten om uit de buurt te vertrekken. De jongeren maken veel lawaai, maar zijn ook agressief en intimiderend naar voorbijgangers. Een ondernemer met een zaak in Winkelcentrum Middenhoven bevestigt dit. Hij raadt zijn personeel af om op vrijdagavond alleen naar buiten te gaan, vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws.

Quote "Ik hoop dat ouders die daarvan weten, zeggen: waar ben je nou in hemelsnaam mee bezig?" Amstelveense Wethouder Herbert Raat

Ook wethouder handhaving Herbert Raat is op de hoogte van de overlast die jongeren de afgelopen maanden veroorzaken in Middenhoven. Die speelt zich volgens hem vooral af rondom het winkelcentrum en de school aan de Orion. Het gaat om verschillende groepen jongeren, maar een deel van de jongeren komt volgens Raat uit Amstelveen. "Het is zeker een punt van aandacht", verzekert Raat. "Handhavers gaan daar de komende tijd vaker surveilleren." Hij doet vooral een beroep op de ouders van de tieners: "Ik hoop dat ouders die daarvan weten, zeggen: 'waar ben je nou in hemelsnaam mee bezig?', want het begint thuis."