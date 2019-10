Nog een steekpartij in Amstelveen: man gewond naar ziekenhuis gebracht

AMSTELVEEN - Bij een tweede steekincident in Amstelveen is vanavond nog een gewonde gevallen. Volgens de politie zou het gaan om een minderjarige jongen.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens de politie was de man onderdeel van een groepje jongens dat op straat hing en is er iets gebeurd waarbij hij in zijn been is geraakt.

Lees ook: Gewonde na steekpartij Amstelveen, politie zoekt verdachte

Volgens Amstelveenz is de man naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan bevestigen dat de steekwond hevig bloedde. Hierom is ook een traumateam ter plaatse geweest.