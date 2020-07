Massale vechtpartij tussen jongeren in Amstelveen

Agenten hebben nog wel met enkele van hen gesproken, maar er is geen aangifte gedaan. Onduidelijk is ook of ze betrokken waren bij de vechtpartij. Ook buurtonderzoek heeft weinig opgeleverd. Strafrechtelijk kan de politie dan niet zoveel, zegt de politiewoordvoerder desgevraagd tegen NH Nieuws.

Onrustig

In Amstelveen is het de laatste tijd onrustig. Dit weekend nog moest de politie optreden in het Amsterdamse Bos waar jongeren een illegaal feest hielden. Ook toen zijn er geen aanhoudingen verricht. En in juni van dit jaar was het eerder al raak in het Amsterdamse Bos. Tientallen feestgangers werden toen gewaarschuwd en weggestuurd.

Vorig jaar oktober maakten buurtbewoners zich ook al zorgen na steekpartijen. Buurtbewoner Willem Jurka zei toen tegen NH Nieuws dat de overlast elke keer is terug te voeren op hangjongeren.