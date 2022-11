Nieuwe foto van gestolen Van Gogh duikt op, twee jaar na diefstal uit Singer-Laren

Twee jaar na de kunstroof uit museum Singer Laren duikt er opnieuw een foto op van het gestolen schilderij van Van Gogh. Het gaat om een versleutelde foto die per mail naar het museum is gestuurd.

De gestolen Van Gogh en het werk van Frans Hals zijn nog altijd spoorloos. Er kwamen het afgelopen jaar wel meerdere tekenen van leven van de Van Gogh, in juni 2020 doken er al eerder foto's op van het gestolen werk. Het vermoeden bestond al snel dat het werk in handen is van criminelen, zodat het kan worden ingezet bij onderhandelingen over strafvermindering.