Alternatief gevonden voor ophalen oud papier; clubs gaan kerstbomen inzamelen

De Grond- en Afvalstoffendienst (GAD) gaat samen met een aantal verenigingen in 't Gooi een proef doen met het ophalen van kerstbomen. Als de clubs na de feestdagen de bomen zelf inzamelen, krijgen zij daar geld voor. Tegelijkertijd bespaart de GAD tijd en geld en is dit wellicht ook een antwoord op het ophaalprobleem, waar in de laatste jaren het geval sprake van was.

Kerstbomen aan de straat Hilversum

Deze proef is voortgekomen uit gesprekken die de Gooise afvaldienst dit jaar heeft gevoerd met verenigingen die tot en met 2021 nog oud papier en karton inzamelden. Met dat maandelijkse klusje wisten de clubs een leuke centje bij te verdienen. Maar die bijverdienste is nu een halt toegeroepen. Wegens bezuinigingen is de GAD nog de enige die oud papier en karton ophaalt. Voor veel verenigingen in 't Gooi betekent dit een verlies aan inkomsten. Bij sommige clubs was de opbrengst van oud papier en karton zo'n groot onderdeel van de begroting dat er nu problemen dreigen te ontstaan. Overbruggen Wel is het zo dat de GAD de verenigingen voor de eerste drie jaar een vergoeding geeft. Maar wat gebeurt er na die overbruggingsperiode? Dat is al even onderwerp van gesprek in 't Gooi. Zo zijn de Gooise ophaaldienst en diverse clubs in mei rond de tafel gaan zitten om te kijken wat goede alternatieven zijn.

Eén van die nieuwe ideeën is om verenigingen kerstbomen te laten inzamelen. De deelnemende clubs krijgen een inleverpunt, waar de bewoners hun boom kunnen afgeven en daarmee hun 'cluppie' kunnen helpen. Iedere ingeleverde boom levert namelijk 50 cent op. Volgens een woordvoerder van de GAD is dat landelijk gezien een normaal tarief. "Je zal zien dat het snel kan oplopen." Extra inspanning Op deze manier kunnen de verenigingen weer een extra centje verdienen én betekent het voor de GAD minder inzet van wagens en personeel. De inzameling van de kerstbomen aan het begin van het nieuwe jaar vraagt altijd extra inspanning, tijd en geld van de GAD. "Voor ons is het ophalen van de kerstbomen altijd een extra kostenpost", geeft de woordvoerder aan. "Het scheelt echt als wij niet door zestig straten moeten rijden, maar direct naar één ophaalpunt kunnen rijden." Gedragsverandering Hoeveel inwoners zijn bereid hun gedrag te veranderen. Zij zijn gewend de boom langs de kant van de weg te zetten, maar wie gaat de kerstboom echt brengen naar het inleverpunt van een vereniging? Dat is een spannend proces, dat de GAD goed in de gaten gaat houden. Deze nieuwe manier van inzamelen zou kunnen helpen bij het ophaalprobleem dat de afvaldienst de laatste jaren ervaart. In dit geval gaat het om een paar proefgebieden, waardoor het zeker nog voor kan komen dat de kerstbomen langer langs de weg blijven liggen dan gepland is. Overigens benadrukt de Gooise instantie dat het hier echt om een proef gaat en dat de werkwijze per vereniging anders kan zijn. Onduidelijk is ook nog welke clubs meedoen aan dit ophaalexperiment. Aan het einde van deze maand moet daar meer bekend over zijn.