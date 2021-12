Gooise vrijwilligers als vuil aan de straat gezet: na 42 jaar stopt oud papier ophalen

De vrijwilligers van HSV Wasmeer kunnen wat betreft oud papier officieel inpakken, nu afvalverwerker GAD die taak op zich neemt. Vandaag haalde een club van zo'n tien man voor de laatste keer oud papier op in Hilversum-Oost, na 42 jaar trouwe dienst. "Deze groep stond altijd klaar voor dag en dauw", aldus Peter van de Berg die alle 42 jaren meehielp.

NH Nieuws / Mark Arents

"Kijk vanmorgen sta ik om half zeven op", vertelt de 72-jarige Peter, die het na 42 jaar ook wel weer welletjes vindt geweest. "Dan merk ik dat ik ook ouder ben geworden, maar als ik dan hier ben, dan is het altijd leuk. Ik ga het echt missen." Voor zijn sportvereniging en met hen vele clubs in 't Gooi mee, valt het gemis nog wat zwaarder. Nu de gemeentes begin volgend jaar zelf het oud papier gaan ophalen, valt een inkomstenbron weg. "Het is een hele trieste ontwikkeling", aldus Hans Haselager, voorzitter van HSV Wasmeer. "In deze tijd is het door corona toch al heel moeilijk om het verenigingsleven overeind te houden."

"Ik ga de gezelligheid het meeste missen", vertelt Peter voordat hij aan de nu nog vaste ronde begint. "Iedereen was altijd op tijd, niemand zit op zijn telefoon. We hebben gelukkig nooit ongelukken gehad." Al zijn er wel genoeg anekdotes uit die 42 jaar die Peter zich zo herinnert. "Een vrijwilliger was halverwege de rit opeens zijn horloge kwijt. Die had hij waarschijnlijk per ongeluk mee gegooid met het karton", vertelt Peter lachend. "Toen mocht hij op kosten van de club een nieuwe halen." Bekijk hieronder hoe Peter zijn laatste dag heeft beleefd. Tekst loopt door onder de video.

HSV Wasmeer haalt voor de laatste keer oud papier op - NH Nieuws

Dat het GAD de werkzaamheden nu overneemt, vindt Peter jammer, maar voor de club moet het volgens hem financieel geen probleem vormen. "Een club moet zich op een bepaald moment zelf kunnen bedruipen. Dit soort extra inkomsten horen niet op je begroting", hij zag het altijd dan ook als een extraatje, waarmee speciale dingen konden worden gerealiseerd. "Denk aan een airco, denk aan een lichtinstallatie." Ook voorzitter Haselager ziet de financiële consequenties niet als meest problematisch. "Zo'n project laat zien hoe je je als gemeente maatschappelijk wil profileren. Het zijn vrijwilligers die voor niks zich inzetten voor een vereniging, dat soort vrijwilligerswerk moet je koesteren", zegt hij bruut eerlijk. Netjes Oud papier-kenner Peter vraagt zich wel hardop af of het GAD even netjes te werk gaat. "Mensen stapelen tegenwoordig dozen bovenop de containers, zoveel karton hebben ze. Wij pakken alles netjes mee, of het er nou naast staat of niet." Hij heeft dan nog wel een tip voor de nieuwe ploeg: "Als je door een straat bent geweest, moet het netjes zijn tot tevredenheid van de mensen."