Gooise clubs met handen in het haar: niemand weet alternatief voor papierinzameling

Geld verdienen met het ophalen van oud papier en karton is er niet meer bij voor de verenigingen in 't Gooi. Grote vraag is nu op welke manier de clubs dan wel een goed zakcentje kunnen verdienen. Een vraag die tot nu toe nog altijd onbeantwoord blijft door zowel de verenigingen als afvalophaler GAD.

En een alternatief is voor diverse clubs nodig, omdat zij met de inzameling van het oud papier veel geld ophaalden. Vijos is daar een voorbeeld van. De inzameling leverde de Bussumers jaarlijks 14.000 euro op, een groot deel van de begroting. De club diende een bezwaar in tegen het besluit, maar haalde uiteindelijk bakzeil en ziet af van een beroepsprocedure.

In de praktijk komt het erop neer dat het vinden van een oplossing voor veel Gooise verenigingen nogal abstract is. Dat bevestigt ook Sven Blessing, voorzitter van Show- en Drumband Vijos uit Bussum. "Het wordt nog wel een uitdaging iets nieuws te vinden", zegt hij tegen NH Nieuws. "In de praktijk blijkt een alternatief van een andere manier van afvalinzameling voor ons als clubs heel lastig", stelt Haselager.

Het ophalen van oud papier was een duidelijke en simpele klus. Hans Haselager, voorzitter van sportclub HSV Wasmeer, benadrukt dat de kracht van deze actie, waarmee de Hilversumse club ruim veertig jaar wat extra's mee verdiende, in de eenvoud zat. Nu het inzamelen van het oud papier vanwege bezuinigingen sinds dit jaar volledig in handen ligt bij de Goosie afvalwerker GAD is het zoeken naar een eenvoudig alternatief.

Contact is er geweest met de VVD en Hart voor Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Beide partijen lijken terug te keren in de nieuwe coalitie. Samen met meer verenigingen uit de gemeente hoopt Vijos een beleidsmatige ommekeer teweeg te brengen.

Show- en Drumband Vijos ziet dan wel af van een juridisch vervolg, maar volgens voorzitter Sven Blessing richt de vereniging nu de pijlen op de lokale politiek in Gooise Meren. De hoop is en blijft dat de bezuinigingsmaatregel wordt teruggedraaid, zodat de clubs verder kunnen gaan met het inzamelen van oud papier en karton.

Hoewel de GAD de clubs de eerste drie jaar compenseert - de verenigingen ontvangen drie keer de opbrengst van 2020 - zit Vijos met de handen in het haar. Zij gaan een groot bedrag per jaar missen en dan ontbreekt ook nog eens een duidelijk alternatief voor de inzameling van oud papier. Blessing vertelt dat Vijos zelf ook kijkt naar het verkrijgen van meer inkomsten, maar de zorgen blijven groot omdat het om een grote som geld gaat.

Passende oplossing

Wat scheelt is, is dat er nog wel tijd is. De Gooise clubs ontvangen namelijk tot en met 2024 de compensatie. In de tussentijd zoekt de GAD samen met de verenigingen en de Gooise gemeenten naar goede en vooral passende oplossingen. Wat dat alternatief is of de alternatieven zijn, weet de afvalwerker zelf ook nog niet. In gezamenlijkheid wil de regionale instantie dat gaan bespreken. Daarbij hoopt zij op de inbreng van de gesprekspartners.

Halverwege volgende maand is er een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de gemeenten en clubs hun ideeën kunnen spuien. Deze sessie moet een aanzet zijn tot een oplossingsrichting. "Ons werkveld is heel breed. Het is meer dan afvalinzameling. Het is bijvoorbeeld ook een stuk educatie en bewustwording", zo meldt een woordvoerder van de GAD.

Kerstbomen

"Er zijn heel veel dingen te bedenken. Misschien kunnen zij iets doen bij de inzameling van de kerstbomen", luidt een voorbeeld. De afgelopen twee jaar ging het ophalen van de bomen allesbehalve volgens plan bij de GAD.

De clubs staan open voor het gesprek met de GAD en willen zeker meedenken. Haselager meldt nog wel dat hij het apart vindt dat de regionale organisatie moet meehelpen bij dit proces, nadat ze hebben moeten bezuinigen. "Ze staan al onder druk. Ze hebben moeten bezuinigen en dan moeten ze verenigingen hierbij gaan begeleiden. Dat moet toch een ander onderdeel van de gemeente doen. Ik snap dat besluit niet."