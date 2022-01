GAD heeft kerstbomenachterstand nog steeds niet onder controle

Terugkijkend op deze en vorige week zegt een woordvoerder dat het een combinatie van factoren is, waardoor deze achterstand is veroorzaakt. Het wijzigen van de afvalroutes en de coronamaatregelen spelen mee, maar ook het besluit om later de bomen op te halen had achteraf 'onverwacht grote concequenties' voor de inzameling van de bomen.

Waar eerder de bomen in de eerste week van het nieuwe jaar werden opgehaald, is nu besloten dit in de tweede en derde week te doen. "Daardoor heeft zeker 95 procent van de mensen hun boom gelijk toen het kon aan de straat gezet. Daardoor ben je de spreiding kwijt."

Superfrustrerend

De GAD laat weten het 'superfrustrerend' te vinden voor de bewoners van het Gooi. "Als je je boom aan de straat zet verwacht je natuurlijk dat hij de volgende ochtend weg is. Dan is het heel vervelend als dat niet zo is."

Ook voor de medewerkers die de bomen op moeten halen is de achterstand geen pretje. "Je ziet onze medewerkers 's ochtends vroeg vertrekken en aan het eind van de dag uitgeput terugkomen." Om deze achterstand te tackelen werd besloten dit weekend ook bomen op te halen en ook doordeweeks werd geprobeerd langer door te gaan met werken, ondanks het fysiek zware werk.

Wat voor extra kosten deze achterstand zal opleveren, is nog niet bekend.