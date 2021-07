Kogel is door de kerk: GAD gaat zelf oud papier en karton ophalen

De GAD gaat vanwege bezuinigingen voortaan zelf het oud papier en karton ophalen. Dat heeft de Gooise afvalverwerker deze week officieel besloten. Het gevolg hiervan is dat verenigingen in de regio vrezen voor hun voortbestaan. Zo ook honk- en softbalvereniging BSV de Zuidvogels, die in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag hun zorgen uit.

De GAD neemt de beslissing omdat er vanaf komend jaar 3,2 miljoen euro bezuinigd moet worden. Een deel daarvan moet dus komen van het oud papier: de GAD denkt dat straks op te halen samen met andere soorten van afval. Daarmee bespaart de afvalverwerker geld, waar het normaal aan de clubs wordt uitbesteed. Zuidvogels De clubs balen daar van. Voor een club als softbalvereniging de Zuidvogels is de inkomsten van het inzamelen van oud papier en karton ontzettend belangrijk. "Deze inkomsten zijn nodig om de contributie laag te houden", zegt Mart Mulder van de Zuidvogels. "Voor ons is het 15.000 euro, voor een club van ruim tweehonderd leden. Zeker na een jaar met corona zonder kantine-opbrengsten is dit belangrijk."

Toch duurt het nog even voordat het zover is; de afvalverwerker heeft namelijk een overgangsperiode ingesteld van drie jaar. In deze periode kunnen de verenigingen nog op zoek naar een alternatief om de gemiste inkomsten te compenseren. "Ik heb nog geen idee hoe we dit kunnen compenseren. Ik denk dat we de contributies moeten verhogen en minder groot onderhoud zullen plegen", zegt Mulder. Luister het hele interview terug via deze link.