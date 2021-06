Gooise clubs vrezen dat doek valt als ophalen oud papier stopt: "Onze doodsteek"

Als Gooise sportclubs en muziekverenigingen vanaf komend jaar geen oud papier meer kunnen ophalen, zal dat voor meerdere verenigingen de doodsteek betekenen. Het geld dat de clubs per jaar ophalen met het ophalen van oud papier loopt op tot meer dan tienduizend euro per club. "Zonder dat geld kunnen we het wel vergeten", zegt Sven Blessing van de Bussumse drum- en showband Vijos, een van de grootverdieners.

De bedragen liegen er niet om: alle Gooise verenigingen samen verdienen per jaar zo'n 250.000 euro aan het ophalen van oud papier. Hoeveel per club verschilt nogal, maar voor enkele clubs loopt dat 'zakcentje' al snel op tot 10.000 euro of meer.

Het oud papier ophalen hoort er voor veel sportclubs, kerken en muziekverenigingen al heel wat jaren bij. Op vaste dagen per maand staan er door de hele regio tientallen vrijwilligers op vuilnisauto's of achter aanhangwagentjes om vele tonnen aan oud papier op te halen. Vele jaren geleden gestart om de clubs een extra zakcentje te geven, nu een belangrijke bron van opbrengst voor velen.

De Bussumse drum- en showband Vijos staat het er hetzelfde voor. Afgelopen jaar haalde de club met het ophalen van oud papier meer dan 11.000 euro op. "En dan moet je nog weten dat het afgelopen jaar qua opbrengsten door corona wat tegenviel. Normaal halen we meer op", zegt Vijos-voorzitter Sven Blessing. "We hebben het al snel over 540 ton aan oud papier dat we per jaar van straat halen."

De Huizense honk- en softbalvereniging Zuidvogels is de absolute grootverdiener als het gaat om het ophalen van oud papier. Het afgelopen jaar haalde de club meer dan 15.000 euro op, ongeveer de helft van de begroting van de club. "Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat het wegvallen van deze opbrengsten een enorm gat gaat slaan", vertelt Mart Mulder, al jarenlang de man achter het ophalen van het oud papier door de club. "Als dat wegvalt, kunnen we de deuren wel gaan sluiten. Je zou dat gat alleen maar kunnen dekken door de contributie te verhogen, maar dat moet je dan verdubbelen. Dat zal dan ongetwijfeld ook weer betekenen dat er leden weggaan, omdat ze dat niet kunnen betalen. De club wordt er hoe dan ook heel hard door getroffen. Dat staat vast."

Van Rosmalen: "Het enige dat ik kan bedenken is dat ze de opbrengst van het oud papier zelf willen hebben. Als het voor alle clubs gaat om 250.000 euro is dat een groot bedrag, maar ik betwijfel of ze daarmee bezuinigen wat ze moeten bezuinigen. Daarnaast besparen ze wat doordat ze hun wagens doordeweeks kunnen laten rijden, natuurlijk. Maar ze zullen veel meer wagens nodig hebben, veel meer personeel. Dat kost ook allemaal geld. Nu kost het ze alleen een auto, het personeel hebben ze gratis. Want dat zijn wij."

Ook belangrijk: het oud papier ophalen zorgt er voor dat veel vrijwilligers - vaak ook ouderen - nog bewegen en actief blijven. "Het oud papier voor onze club wordt opgehaald door vrijwilligers die dit al vele jaren doen, uit liefde voor de club, maar ook omdat het echt een uitje is", legt Mart Mulder van Zuidvogels uit. "Een groot deel van de vrijwilligers is verder niet eens meer verbonden aan de club, maar draagt het nog wel een warm hart toe. Dat is toch zonde als je dat kapot gaat maken?"

Voor de drum- en showband zou het wegvallen van de opbrengst van het oud papier ook betekenen dat de club er de stekker uit moet trekken. "Ik vrees echt dat dat het einde betekent. De opbrengsten van oud papier zijn ongeveer een kwart van onze begroting. Dat geld kunnen we echt niet missen. En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor tientallen andere clubs. Ze worden allemaal de nek omgedraaid door dit besluit. Je maakt er het Gooise verenigingsleven kapot mee. En dan moet je het je echt afvragen of dat het wel waard is."

En daar komt bij: het is aan de clubs te danken dat er zoveel oud papier wordt opgehaald, weet Mart Mulder. "Toen we er jaren geleden mee begonnen, haalden we amper wat op. We hebben toen reclame gemaakt, dat elke kilo er één voor de club was en dat mensen het echt voor ons deden. Toen liep het papier dat we kregen - en dus de opbrengsten - steeds sneller op. Dat speelt echt mee. En niet alleen voor ons. Mensen willen hun lokale vereniging steunen, op een laagdrempelige manier. Dat doe je hiermee. Het zou me niet verbazen als het oud papier dan op een andere manier naar de clubs wordt gebracht."

Lobby naar lokale politiek

De Gooise verenigingen proberen koste wat kost te voorkomen dat het ophalen van oud papier bij ze verdwijnt. Er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het probleem. "We proberen ons zoveel mogelijk te laten horen", zegt Sven Blessing van Vijos. "We hebben het voordeel dat de GAD als afvalverwerker haar plannen moet voorleggen aan de lokale politie voordat ze hun koers kunnen veranderen. We hebben daarom de politiek benaderd om te voorkomen dat we deze opbrengsten straks gaan mislopen."

Dat doen meer clubs. En met succes. De afgelopen weken namen de gemeenteraden van zowel Huizen als Gooise Meren en Wijdemeren al voorstellen aan waarmee burgemeester en wethouders werden opgeroepen om het gesprek aan te gaan met de GAD om het plan te schrappen of aan te passen. Hetzelfde voorstel komt ook op tafel als de gemeenteraad van Hilversum vergadert. Daarmee kunnen de verschillende verenigingen nu al rekenen op steun van de drie en waarschijnlijk vier grootste Gooise gemeenten.

Afwachten

Of het daarmee ook meteen gaat lukken om het ophalen van oud papier te behouden als klus voor de verenigingen, wordt afwachten. "Het worden spannende tijden", weten zowel Sven Blessing van Vijos als Mart Mulder van Zuidvogels. Blessing: "We hebben goede hoop dat het goed komt, maar tot het zover is zullen we ons blijven laten horen."

Jaap van Rosmalen van de Laarder muziekvereniging MCC heeft er een hard hoofd in. "Ik vrees echt dat het gaat stoppen. Het gaat om geld en dan zal er altijd wel wat gevonden worden. Het zou echt enorm zonde zijn."