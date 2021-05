Gooise afvalophaler moet miljoenen bezuinigen en wil afval minder vaak ophalen

Het enorme tekort komt volgens de GAD onder meer door veel lagere vergoedingen voor afval. "We kregen eerst altijd mooie vergoedingen voor afval, maar dit is nu veranderd. Waar we bijvoorbeeld eerst 120 euro voor een ton papier kregen, moesten we nu zelfs bijbetalen. Dan gaat het erg hard op een begroting", vertelt Inger van Gelderen van de GAD.

Daarnaast moet het bedrijf nu gaan betalen voor de afvalverbranding en wordt er meer afval gescheiden, wat ook meer geld kost. "De verwachting was dat we deze nieuwe kosten op konden vangen met de opbrengst van de afvalstoffen, maar dat viel dus vies tegen."