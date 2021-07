Als oud papier ophalen stopt, worden Gooise verenigingen nog drie jaar doorbetaald

Het zelf ophalen van oud papier door de GAD moet alles vooral efficiënter maken. "We willen het oud papier professioneel elke vier weken laten ophalen door onze mensen. We passen het dan in op de gewone ophaalkalender. Zo kunnen we groei van het werk opvangen en kunnen we mensen blijvend garanderen dat hun papier goed opgehaald wordt."

De GAD hoopt samen met de verenigingen tot een alternatief plan te komen om ervoor te blijven zorgen dat de verenigingen geld kunnen verdienen. "We betalen eerst deze drie jaar door, zodat verenigingen aan de ene kant kunnen onderzoeken hoe ze zelf wat kunnen doen. Maar ook zodat we samen met gemeenten en verenigingen kunnen kijken wat we kunnen bedenken zodat verenigingen en hun vrijwilligers toch betrokken blijven. We denken nu aan andere klussen, zoals zwerfafval ruimen of het verzamelen van elektrische apparaten, maar ook het geven van educatie op scholen. Hoe dat er allemaal precies uit gaan zien moeten we nog bekijken, maar het is voor ons echt niet zo dat we het geld willen weghalen bij de verenigingen. Met andere klussen kunnen de verenigingen wat ons betreft net zoveel verdienen als nu, als ze bereid zijn om daar net zoveel tijd in te steken. Tot we daar een plan voor hebben betalen we ze door, zonder dat ze er wat voor hoeven doen."

Veel ophef en spannende dagen

Het stoppen met het ophalen van oud papier zorgde de afgelopen weken voor veel ophef. Naast noodkreten van meerdere verenigingen, bleek er ook politiek veel tegenstand. Bijna alle gemeenteraden bleken het oneens met het plan van de GAD en droegen burgemeesters en wethouders op te gaan praten over het schrappen of aanpassen van de betwiste plannen.

Wat er gaat gebeuren met het ophalen van oud papier, blijft voor de verenigingen nog een paar dagen spannend. Komende donderdag vergadert het algemeen bestuur van de GAD. "Het kan echt twee kanten op", weet Van Gelderen. "Of ze gaan akkoord met het voorstel en het ophalen van oud papier door verenigingen stopt definitief, of het wordt afgeserveerd. Welke kant het op gaat, durf ik ook echt nog niet te zeggen."

Als het algemeen bestuur van de Gooise afvalverwerker akkoord gaat met de bezuinigingsvoorstellen zou het wel snel afgelopen kunnen zijn met het ophalen van oud papier door verenigingen. "Wanneer precies, moeten we nog bekijken. Maar we hebben het wel degelijk over de korte termijn."