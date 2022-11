Van steen naar groen: in Hollands Kroon zijn de meeste tegeltjes van Nederland 'gewipt'

Het NK tegelwippen klinkt als een grap, maar het is een serieuze poging om mensen ervan bewust te maken hun tegeltuinen te vervangen door groen. Van de in totaal 344 Nederlandse gemeenten deden er 135 mee aan dit kampioenschap. Hollands Kroon werd de winnaar in de categorie kleine gemeenten met minder dan 50.000 inwoners.

Tegel eruit, groen erin! Stichting Steenbreek zet zich al jaren in om het aantal tegeltuinen te verminderen. En dat is hard nodig, vindt de stichting. Door de vele tegels blijft de hitte langer hangen in de tuinen en kan regenwater bovendien minder goed wegzakken in de grond.

Biodiversiteit

"Als mensen een huis kopen, is vaak het eerste wat ze doen de tuin volgooien met tegels", zei Henk Jense van Stichting Steenbreek eerder tegen NH Nieuws. "Dat kan tegenwoordig echt niet meer. Groen is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van je tuin. Maar groen houdt ook water vast en je wil niet dat water wegloopt. Water moet in het gebied blijven."

Hollands Kroon was een van de deelnemende gemeenten aan het kampioenschap en won in de categorie kleine gemeenten. Er werden meer dan 150.000 tegels gewipt en dat zijn er ruim 3.000 per inwoner. Veel meer dan de nummer twee IJsselstein. De eerstvolgende Noord-Hollandse gemeente was Heemskerk, die was geëindigd op plek tien. Den Helder (3), Velsen (6) en Amstelveen (7) stonden in de top tien van middelgrote gemeenten. Amsterdam was achtste bij de grote gemeenten. Den Haag won de gouden tegel voor meest gewipte tegels.

Bewust

Of het NK tegelwippen echt gaat helpen om mensen aan te sporen hun tegeltuinen te vervangen door groene tuinen, weet voormalig hoofd van de groenvoorziening van Heemskerk Nico Brantjes niet. "Ach, het is goed bedoeld, maar met wat tegels vervangen door groen, kom je er niet. Mensen moeten zich bewust worden dat het zo niet langer kan. Misschien gaat er in die zin wel een goeie werking uit van deze competitie."

Bekijk hieronder beelden van de uitreiking van de schoppen en tegel voor de winnaars: