'Stenen eruit, groen erin': Heemskerk wipt tegels voor het milieu

Het NK tegelwippen. Het klinkt als een grap, maar het is een serieuze strijd tussen Nederlandse gemeenten. De plaats die tussen 21 maart en 31 oktober van dit jaar de meeste tegels vervangt door groen, is winnaar. Het doel van de competitie: mensen aanzetten hun tuinen te vergroenen en zo hittestress en wateroverlast te voorkomen.

In een poging zijn gemeente een kickstart te geven in de competitie, lichtte wethouder Gaatze de Vries van Heemskerk een paar overbodige tegels op de Laan van Broekpolder. Heemskerk staat nu op 764 gewipte tegels. Nog niet zo heel veel, maar meer in elk geval meer dan bijvoorbeeld Velsen (146) en Beverwijk (28).

De competitie heeft vooral waarde op het gebied van symboliek en aanmoediging. Gemeenten hopen dat mensen gaan nadenken over het milieu en niet langer automatisch hun tuin betegelen, omdat dit zo lekker praktisch is.

De Vries: "We hebben te maken met clusterbuien. Die zijn zó hevig dat het water zijn weg niet meer vindt. Daar móeten we wat aan doen. Groen in plaats van tegels. Dat is onze opdracht. Of we als Heemskerk de beste van Nederland worden, weet ik niet, maar we gaan er in elk geval alles aan doen om de andere IJmondgemeenten te verslaan."