NK Tegelwippen is begonnen: Diemen in top vijf van meest versteende gemeenten

NOORD-HOLLAND - Tegel eruit, meer groen erin. Dat is het doel van het NK Tegelwippen 2021 dat vandaag start. En dat is volgens onderzoeker grond- en oppervlaktewater Vince Kaandorp hard nodig. Volgens hem bestaan veel tuinen tegenwoordig uit steen.

Meer stenen en beton zorgen volgens de onderzoeker voor extreme warmte in stedelijk gebied. "Stenen en beton worden door de zon namelijk heel warm. Die warmte straalt uit en blijft hangen. Terwijl bomen en ander groen het water juist doen verdampen en zorgen voor verkoeling." Kaandorp vertelt dat in stedelijk gebied ook wel wordt gesproken over hittestress.

Als we kijken naar de top vijf van de provincie Noord-Holland, dan wordt Diemen (69 procent) in haar koppositie gevolgd door de gemeente Purmerend (66 procent), Beverwijk (66 procent), Zandvoort (63 procent) en Haarlemmermeer (61 procent).

De gemeente Diemen is aan kop en staat zelfs in de landelijke top vijf van meest versteende gemeenten, blijkt uit cijfers van Cobra Groeninzicht, een ingenieursbureau dat het percentage verstening van tuinen onderzocht.

Remco Moen Marcar, verbonden aan het initiatief NK Tegelwippen, wijst daarnaast nog op het ontstaan van een tekort aan biodiversiteit, dat insecten minder makkelijk hun weg kunnen vinden, en het verkleinen van het geluksgevoel. "Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat uitzicht op groen bijdraagt aan het geluksgevoel van mensen."

Hij benadrukt het jammer te vinden dat Nederland ongeveer 25 Veluwes aan versteende achtertuinen kent. Dat vindt ook onderzoeker Kaandorp. Volgens hem is in stedelijk gebied over het algemeen de helft van de grond in het bezit van particulieren. "Dus als mensen hun tuintje gaan betegelen, dan gaat de helft van het grondwater verloren."

Stukje bewustwording

Dat er een initiatief als het NK Tegelwippen is, vindt hij dan ook enorm positief. "Het draagt bij aan een stukje bewustwording." Van 30 maart tot 30 september kunnen mensen via een speciaal formulier op de website hun gewipte tegels doorgeven. Iedereen moet hierbij ook een foto als bewijsmateriaal aanleveren. Uiteindelijk zal worden gekeken welke gemeente dit jaar de meeste tegels heeft gewipt.

Volgens de organisatie kan iedereen meedoen. Ook als je geen tuin hebt. Zij roepen die mensen juist op om na de denken over een geveltuintje.

Maar helpt dat nou? Ook als je maar één tegel in een geveltuintje oplicht? Kaandorp denkt van niet. "Het gaat natuurlijk maar om een heel klein stukje." Toch heeft het volgens de onderzoeker wel enig effect. "Het maakt mensen bewust van: het kan ook anders. En alle kleine beetjes helpen natuurlijk."

Zelf heeft de onderzoeker ook nog enige tips om de tuin water vriendelijker te maken. "Mensen kunnen zelf water gaan opvangen, bijvoorbeeld middels een vijver, een regenton of groene daken die als spons fungeren en water vasthouden."