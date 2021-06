Te veel tegels en te weinig groen in de tuin: zo moet regenoverlast worden opgelost

In Noord-Holland is een flink aantal gemeenten 'versteend'. De gemeente Diemen staat aan kop en staat zelfs in de landelijke top vijf van 'meest versteende gemeenten', blijkt uit cijfers van Cobra Groeninzicht, een ingenieursbureau dat het percentage verstening van tuinen onderzocht. Naast Diemen (69 procent) zijn de gemeenten Purmerend (66 procent), Beverwijk (66 procent), Zandvoort (63 procent) en Haarlemmermeer (61 procent) maar beperkt groen.

Onderhoudsarme tuinen, zoals betegelde of zelfs geasfalteerde tuinen, zijn er nog altijd te veel vindt ecoloog Patrick Jansen. "Een groene tuin draagt meer bij aan de stadsnatuur, aan het stadsklimaat en aan de verwerking van regenwater ter voorkoming van wateroverlast", somt hij eerst de feiten op. "Dat ik het lelijk vind is iets persoonlijks, maar het is een lastig probleem. Het vergroenen van tuinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond klimaat in een stedelijke omgeving."

"We proberen over te brengen dat je met de juiste keuzes een mooie groene tuin kunt hebben zonder dat je daar iedere week in moet werken"

De stichting zocht uit dat gemiddeld zo'n 40% van de gemeente-oppervlakte in particulier bezit is. Daarom probeert het lokale bestuur naast zelf stappen te ondernemen, ook de inwoners te stimuleren. Stichting Steenbreek ondersteunt vooral in de educatie, want de 'groenkennis' van tuinbezitters laat nogal te wensen over. "Er wordt aangenomen dat je echt groene vingers nodig hebt", beschrijft Roel van Dijk. "We proberen over te brengen dat je met de juiste keuzes een mooie groene tuin kunt hebben zonder dat je daar iedere week in staat te werken."

De wil om de tegels links te laten liggen en te kiezen voor een groene tuin is niet bij alle tuinbezitters even groot. Daarom pleit ecoloog Patrick Jansen ervoor om mensen actiever te bewegen om een tuin aan te leggen. "In Duitsland is het zelfs zo dat sommige steden steentuinen verbieden", aldus Jansen. "Dat zal in Nederland niet snel gebeuren, maar een andere oplossing zou een gedifferentieerde rioolheffing zijn. Tegeltaks zou ook kunnen werken."

Dat zou betekenen dat mensen met een tuin met een grote hoeveelheid tegels zwaarder belast worden, dan iemand met een tuin vol met groen.

Groene tuin drukt temperatuur

Het resultaat zou kunnen zijn dat er in het straatbeeld meer bloeiende planten en bloemen te bewonderen zijn. Mooi voor het oog, maar dat niet alleen. Experts stellen dat een groenere tuin niet alleen goed is voor de waterafvoer en -opslag, maar ook om de temperatuur te drukken. "De temperatuur in een stenen tuin is al snel vijf graden hoger dan in een groene tuin", aldus Van Dijk. "Met de enorme dichte bebouwing in de steden probeer je over te brengen dat je creatief moet zijn. Als een volledige tuin niet lukt, kan gevelgroen een optie zijn."