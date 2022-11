Klimaatprotest in gesloten gemeentehuis Castricum, actievoerders weigerden te vertrekken

De ontslagen klimaatburgemeester, die afgelopen week veel in het nieuws was, dook vandaag op in Castricum. Samen met een handjevol andere activisten eiste Trees Lammers in de hal van het gemeentehuis dat de gemeente de 'klimaatnoodtoestand' uitroept. Maar, ze werden door bijna niemand opgemerkt: het gemeentehuis is vrijdag na 12.00 uur gesloten. "Inmiddels zijn de actievoerders vertrokken en is één van de activisten het gemeentehuis uitgesleept door een agent", laat een actievoerder weten aan NH Nieuws.

Kijk in onderstaande video hoe het verliep in de hal (tekst gaat daaronder verder)

Het gemeentehuis sluit vrijdags namelijk om 12.00 uur voor publiek. De baliemedewerkers pakken dan ook rustig hun spullen in en doen het licht uit bij de receptie. Wie overblijven in de hal zijn de activisten en wat pers.

Even voor 12.00 uur worden de spandoeken uitgerold en pakt een van de activisten van Extinction Rebellion de megafoon: "Wij eisen dat de gemeente het eerlijke verhaal vertelt over het klimaat en de klimaatnoodtoestand uitroept." Maar wie die boodschap hoort, is niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat Extinction Rebellion (XR) in dit gemeentehuis protesteert. Vorig jaar maart stonden ze met eenzelfde spandoek en eis in de hal. "Dat heeft uiteindelijk tot een burgerinitiatief geleid dat in de gemeenteraad besproken is", licht Lucas Winnips van XR Castricum toe. "Het is alleen niet aangenomen, dus we zijn weer terug."

Politie moet ons bevrijden

Lucas dreigde zich samen met Trees Lammers vast te ketenen aan een paal in de hal als hun eis niet werd ingewilligd. "We gaan dan in lock-on en de politie moet ons bevrijden", stelde Trees. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is niemand aangehouden.

Sommige van de actievoerders zullen morgen ook bij het grote klimaatprotest bij Schiphol zijn.