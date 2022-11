Trees na naakt protest ontslagen als klimaatburgemeester: "Het is een grote wassen neus"

Ze was nog geen drie dagen klimaatburgemeester van Hilversum, maar Trees Lammers is na twee arrestaties bij klimaatdemonstraties uit haar 'ambt' gezet. Rouwig is de klimaatactiviste er niet om: "De titel is een grote wassen neus!"

Maandag kwam Trees in het nieuws door topless op de rails in het Westelijk Havengebied in Amsterdam te zitten. Dit deed ze om een kolentrein tegen te houden en daarmee het gebruik van kolen te ontmoedigen. Daar werd ze opgepakt door de politie, om later op de dag weer op vrije voeten te staan. Nog geen 24 uur later werd Trees weer opgepakt tijdens een demonstratie in de ontvangsthal van het ING-hoofdkantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam. De druppel Dat was de druppel voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die de titel uitdeelt om burgers te inspireren wat aan het klimaat te doen. Gisteren kreeg Trees een mail met daarin de mededeling dat ze geen klimaatburgemeester van Hilversum meer is. "Ik zou mij niet aan de spelregels hebben gehouden, omdat ik twee keer gearresteerd ben." Aan die spelregels heeft Trees lak. "De overheid weet geen raad met ons, die denken dat we leuk in de polonaise de afgrond inlopen en die kritische geluiden worden geëlimineerd." De tekst gaat verder onder dit artikel.

Terugkijkend op haar klimaatburgemeesterschap is Trees niet ontevreden over haar acties. "Ik ben ongelofelijk blij dat ik iets duidelijk heb kunnen maken richting het ministerie. De titel is mij niet voor niets ontnomen." Spijt van de arrestaties van maandag en dinsdag heeft Trees ook helemaal niet. "Ik vind het helemaal niet erg om gearresteerd te worden en in een cel te zitten. Dan ga ik heerlijk zitten mediteren of lekker slapen." Reacties Haar activisme levert haar niet alleen maar lof op. Online ontvangt ze dan ook regelmatig doodsbedreigingen. "Ik begrijp deze mensen ook niet. In het begin had ik er last van" zegt de Hilversumse. Maar nu heeft ze het een plek kunnen geven en maken de berichten haar nog strijdvaardiger. "Ik respecteer de mening van iedereen, maar voor mensen die dit soort uitlatingen doen heb ik geen greintje respect meer." Toch is ze ook blij met de comments onder berichten over haar. "Als ze mijn borsten hebben gezien, hebben ze ook het bord en daarmee de boodschap gezien." Uitgedemonstreerd is Trees bij lange na nog niet. "Het geeft mij gewoon heel veel energie en als ik al mijn borden zie, denk ik 'lekker bezig!'" Aanstaande zaterdag zal Trees ook meedoen aan een grootschalige demonstratie bij Schiphol.