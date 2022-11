Naakte Hilversumse klimaatburgemeester twee keer opgepakt in twee dagen tijd

Een opvallende honderd procent score voor de nieuwbakken Hilversumse klimaatburgemeester Trees Lammers. Ze is net twee dagen aan de slag, maar werd in die tijd ook al twee keer opgepakt bij een klimaatdemonstratie. Gisteren werd ze in de boeien geslagen toen ze midden op het spoor in het Amsterdamse havengebied een kolentrein wilde blokkeren. Vandaag werd ze gearresteerd bij een protest voor het hoofdkantoor van ING.

Trees blokkeert de kolentrein in het Westelijk Havengebied - Kappen met Kolen

Haar 'ambt' als klimaatburgemeester is een serieuze titel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het idee erachter is dat deze 'klimaatvoorvechters' lokaal aandacht vragen voor het klimaat. Naakt op een spoorlijn Maar de 'ministeriële titel' weerhoudt Trees er niet van om flink te demonstreren tegen de gevestigde orde. Gisterochtend was ze met een groep demonstranten in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Daar zat ze naakt op een spoorlijn om te voorkomen dat een kolentrein zou rijden. Voor deze blokkeeractie werd ze op het spoor uiteindelijk aangehouden door de politie. Gistermiddag kwam ze weer vrij, maar vandaag kwam ze meteen weer in actie. Deze keer bij het hoofdkantoor van de ING op de Bijlmerdreef in Amsterdam. Daar blokkeerde ze met een groep van ongeveer vijftien demonstranten in de ontvangsthal van de bank een aantal draaideuren, bonden ze zich aan elkaar en bootsten ze een 'crime scene' na. Ook deze actie eindigde voor Trees in een arrestantenbusje: ze werd samen met negen anderen aangehouden. Bekijk hier beelden van de arrestaties van vandaag. Tekst gaat door onder de video.

Klimaatburgemeester Trees Lammers twee dagen achter elkaar opgepakt - NH Nieuws

Vaker aan het protesteren Dat Trees niet vies is van een demonstratie is wel duidelijk. Ze is eerder al meerdere keren opgepakt en deze week zal hoogstwaarschijnlijk niet haar laatste zijn. Voor het beplakken van het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht verschijnt Trees binnenkort voor de rechter. Vanwege de twee snelle aanhoudingen heeft Trees zelf nog niet kunnen reageren. Wel laat een woordvoerder van Kappen met Kolen - de organisatie waar Trees regelmatig voor demonstreert - weten dat de demonstraties van gisteren en vandaag zeker niet de laatste zijn. Zo wordt zaterdag weer gedemonstreerd: dan staat voor de organisatie 'de klapper van de week' op de agenda en wordt gedemonstreerd op Schiphol.

Klimaatcrimineel @INGNL. Opnieuw bezetten we de lobby van het hoofdkantoor van ING in A’dam Zuidoost! We maken er een ‘plaats delict’ van en blokkeren de grote toegangstrap. Waarom? ING weigert te stoppen met het financieren van fossiele bedrijven. [1/3] pic.twitter.com/Hu1I9qJDXa — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) November 1, 2022