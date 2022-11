Vijf vragen aan naakte klimaatburgemeester Hilversum: 'Ik laat mij door niemand intimideren'

De Hilversumse klimaatburgemeester Trees Lammers laat zich door niemand intimideren. Dat zei ze tegen NH Radio naar aanleiding van het incident waarbij zij in de boeien werd geslagen. Eergisteren zat ze halfnaakt op het spoor bij het Amsterdamse havengebied om een kolentrein te blokkeren. Vijf vragen over haar actie:

Trees blokkeert de kolentrein in het Westelijk Havengebied - Kappen met Kolen

Trees is nog maar een paar dagen klimaatburgemeester, maar inmiddels al drie keer gearresteerd. Haar ambt is een serieuze titel, opgelegd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De opdracht: Lokaal aandacht vragen voor het klimaat. Trees doet dit geheel op haar eigen manier. Eergisteren zat zij met hoed en ontbloot bovenlijf op een spoorlijn in het Westelijk Havengebied in Amsterdam om te verhinderen dat er een kolentrein zou rijden. 1. Waarom zat je daar? "Ik wil aandacht vestigen op de klimaatcrisis waar wij al middenin zitten. Het is de grootste ramp die de mensheid op dit moment overkomt", vertelt zij vol emotie op NH Radio. Waarom Trees daar met ontbloot bovenlijf zat? "Omdat wij straks geen kleding meer nodig hebben, omdat de aarde dusdanig opwarmt of met ons reddingsvest ronddobberen. Het zit dan alleen maar in de weg." "Kijk naar het weer", zegt de klimaatburgemeester stellig, "het is nu echt crimineel warm." 2. Waarom deze actie? "Ik heb ernstig overwogen dit soort dingen niet te doen, maar het schijnt ongelofelijk veel media-aandacht te genereren", zegt Trees in alle eerlijkheid. Volgens haar helpt het buiten de lijntjes kleuren om aandacht te krijgen voor iets waar iedereen van op de hoogte is. "Iedereen moet meedoen om het tij te keren." 3. Wat vindt jouw omgeving van deze vorm van actievoeren? "Mijn directe omgeving is het er totaal niet mee eens. Ook al had ik mijn kleren aangehouden." Toch laat Trees zich er niet door beïnvloeden."Vorig jaar mei dacht ik, ik kan op de bank blijven zitten en niets doen, maar ik kan mij ook inzetten voor het klimaat." Ze besluit haar woede, frustratie en gevoel van onmachtig richting de overheid en de gevestigde orde te transformeren tot actie. "Daarin ben ik heel ver in gegaan en te vaak gearresteerd. Binnenkort moet ik voor de rechter verschijnen."

Quote "De meeste klimaatburgemeesters zijn witte, hoogopgeleide, brave burgers. Ik behoor niet tot die categorie" Trees Lammers

4. Mag je dit zomaar allemaal doen van het ministerie? "Het ministerie vindt het niet leuk wat ik doe. Ze zijn niet blij met mij. Gisteren ben ik uit de live verbinding met minister Rob Jetten en alle andere klimaatburgemeesters gezet, toen ik met mijn kleren aan mijn protestbord in beeld bracht." Volgens Trees is zij een vreemde eend in de groep van klimaatburgemeesters. "De meeste zijn witte, hoogopgeleide, brave burgers. Ik behoor niet tot die categorie." 5. Je hebt de afgelopen dagen een paar keer in de cel gezeten en werd verhoord door de politie. Wat was het zwaarste voor jou? "Eigenlijks niets", antwoord Trees direct. Wel heeft ze last van de reacties en doodsbedreigingen via social media. Toch laat zij zich er niet door leiden. "Als ik dat zou doen, was ik onmiddellijk gestopt." De komende tijd zet Trees haar acties voort. Ook zaterdag is zij actief op Schiphol. Dit keer niet met ontbloot bovenlijf. "De volgende actie is in KLM-kostuum voor de luchthaven. Het wordt een actie in samenwerking met Extinction Rebellion en Greenpeace."